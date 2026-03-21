春節後轉職潮湧現！高市大型徵才媒合率逾5成。（高市勞工局提供）

高市勞工局因應春節過後，不少轉職或尋職民眾，以及協助企業求才需求，特於今（21）日在福誠高中舉辦「薪動高雄 職得幸福」大型徵才活動，共45家廠商提供逾千個各類工作機會，共吸引924人次投遞履歷，初步媒合率50.86%。

勞工局表示，參與徵才活動的廠商包含科技製造業、餐飲旅宿服務業、批發零售業等各產業，提供各類工程師及技術員、內外場人員、廚師、業務人員、儲備幹部、門市人員、計時人員等多項職缺。

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高雄市勞工局長江健興到場為廠商及求職朋友加油打氣，並呼籲事業單位善用政府資源，活絡人才進用途徑，也應適時增加福利待遇，讓勞工朋友更有動力在工作崗位上打拚，促進勞資雙贏。

今日活動特別設立履歷健檢服務，提供民眾履歷撰寫建議及傳授面試技巧，增進求職自信心提升面試成功機率。現場還設有「就業政策工具」的宣導攤位，透過個別化的諮詢服務，協助（中）高齡、婦女與青年求職者，尋找適合自己的各式媒合與獎勵方案。

勞工局也預告下一場現場活動，將於4月18日上午9點起在高雄中學體育館舉辦，各家廠商已陸續開出工作職缺登記徵才，詳細活動訊息，可鎖定勞工局訓練就業中心網站查詢。

高市舉辦大型徵才媒合率逾5成。（高市勞工局提供）

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