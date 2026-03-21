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    首頁 > 高雄市

    高雄市議員選舉5位老將表態回鍋再戰 其中3人鎖定「這區」

    2026/03/21 11:39 記者王榮祥／高雄報導
    童燕珍近期掛出看板，宣告回鍋再戰下屆高市三民區議員。（陳姓讀者提供）

    童燕珍近期掛出看板，宣告回鍋再戰下屆高市三民區議員。（陳姓讀者提供）

    高雄市前資深議員童燕珍近期掛出「正向力量」看板，宣告投入下屆三民區議員選舉，目前共5位老將表態回鍋再戰，三民區就包辦3人。

    三民區人口近33萬人、全高雄排第二（第一是鳳山35萬餘人），目前有7席議員，地方盛傳今年年底選戰因各區人口變動，三民區可望因為整體人口較多、議員席次再增1席，回到過往的8席；選委會指出，各選區席次依規定是以選舉投票日前半年的戶籍統計人口數為基準。

    民眾注意到國民黨籍前資深議員童燕珍，近期以在選區掛出「正向力量」的看板，似乎傳達欲再投入下屆議員選戰；童燕珍本人也幾度坦然指出，很有意願再為地方服務。

    除了童燕珍，民進黨籍前資深議員黃淑美、以及加入台灣民眾黨的前議員林于凱，均陸續表態欲投入三民區選戰，連同第十選區（前鎮小港）的民進黨籍前議員陳信瑜，第五選區（仁武等4區）的國民黨籍前議員陳若翠，目前共有5位老將表態要投入下屆選戰。

    地方普遍看好老將們的問政經驗及與地方的連結深度，但也好奇能否跟上不斷跳耀的地方政治生態。

    林于凱將代表民眾黨出征高市三民區議員選舉。（記者王榮祥翻攝）

    林于凱將代表民眾黨出征高市三民區議員選舉。（記者王榮祥翻攝）

    對地方相當熟悉的前議員黃淑美，擬以無黨籍回鍋參選議員。（記者王榮祥翻攝）

    對地方相當熟悉的前議員黃淑美，擬以無黨籍回鍋參選議員。（記者王榮祥翻攝）

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