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    首頁 > 政治

    帛琉副總統歐宜樓讚台帛情誼「如家人」 盼合作提升帛琉醫療

    2026/03/21 11:34 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長葛葆萱午宴款待帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓。（外交部提供）

    外交部次長葛葆萱午宴款待帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓。（外交部提供）

    外交部次長葛葆萱昨（20）日代表部長林佳龍午宴歡迎友邦帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Reynold Oilouch）訪團一行。歐宜樓表示，台帛情誼早已如家人般深厚，期待持續學習台灣醫療系統發展的成功經驗，盼與台灣合作提升帛琉醫療水準。

    外交部說明，歐宜樓此行受帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）指派，來台出席帛琉傳統帆船「無私分享號」（Alingano Maisu）慶祝活動，外交部欣見台帛兩國透過南島舟船文化交流，深化雙邊情誼。

    歐宜樓表示，台帛情誼早已如家人般深厚，感謝我國政府在諸多領域長期協助帛琉國家發展，尤其期待持續學習台灣醫療系統發展的成功經驗，盼與台灣合作提升帛琉醫療水準。

    葛葆萱表示，台帛近年來在總合外交理念下，齊力推動榮邦計畫，已見成效，未來兩國將持續攜手前行，共同促進雙方人民福祉及國家繁榮，也再次感謝歐宜樓在去年世界衛生大會（WHA）中為台灣執言，助我爭取國際參與空間。

    外交部次長葛葆萱（左）歡迎帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（右）。（外交部提供）

    外交部次長葛葆萱（左）歡迎帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（右）。（外交部提供）

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