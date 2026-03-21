李傅中武涉詐助理費 張育萌質疑妻借出千萬「債務人消失」超怪

北檢今清晨裁定李傅中武以500萬元交保。（記者方賓照攝）

國民黨籍台北市山地原住民市議員李傅中武，涉嫌利用家族人頭詐領助理費，15年間涉詐逾千萬元，檢察官今晨複訊後諭令李傅中武500萬元交保，其妻林金俐300萬元交保，皆限制出境、出海。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，這種事可以拖15年才爆，靠的不可能只是運氣好。整個台北市議會都不知道在搞什麼。

張育萌在臉書PO文表示，檢調鎖定涉案人總共7位，包括李傅中武的妻子林金俐、還有林金俐的姊姊、姊姊的兒子、弟弟、弟弟的老婆，涉案人數有夠多，看起來都跟林金俐有親戚關係。事實上，李傅中武的妻子林金俐，以前在演藝圈打滾很久，還當過高金素梅的經紀人，但實際上，林金俐的資產情況也很奇怪。李傅中武和林金俐的存款，總共大約918萬。

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張育萌指出，林金俐對外借款很多，債權總共有12筆，加起來大概是6300萬，但其中有7筆借貸，超過1844萬的債務人都「行蹤不明」，白話來說，這將近兩千萬，李傅中武和林金俐很可能知道，恐怕收不回來。這也讓他直言，「超怪，一個超資深議員，太太借出上千萬，但債務人卻一個個『行蹤不明』。」

此外，這也不是李傅中武第一次被約談，張育萌表示，台北市議會副議長葉林傳去年涉嫌經營賭博電玩「欣欣遊樂場」，施壓市府的官員要訂「落日條款」，也就是在法規裡，讓自己的賭場逃避法律漏洞、擴大經營，涉嫌圖利金額至少314萬，當時李傅中武曾被約談作證。

張育萌直言，詐領助理費這種事可以拖15年才爆，靠的不可能只是運氣好。整個台北市議會都不知道在搞什麼。

林金俐以300萬元交保。（記者方賓照攝）

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