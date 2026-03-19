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    首頁 > 高雄市

    逼高中生喊老師好百次 遭申誡翻案吞敗

    2026/03/19 06:33 記者鮑建信／高雄報導
    蔣姓高中老師講因霸凌學生被記申誡，不服打官司救濟，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    蔣姓高中老師講因霸凌學生被記申誡，不服打官司救濟，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    南部某高中蔣姓老師因學生禮貌欠佳，要求講「老師好」100次，被學校認定構成言語霸凌，予以申誡2次，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

    據了解，2023年3月初，教育局接獲民眾陳情案件，指蔣員對甲生霸凌，校方隔日即進行校安通報，並依校園霸凌防制準則規定，召開因應小組進行調查。同年12月間，完成調查報告，認定他多次以言語直接或間接對甲生故意為貶抑、排擠、欺負行為，符合霸凌「持續性」要件，予以申誡2次。

    蔣員則說，甲生欠缺應有禮貌，才要求講「老師好」100次，對方只說15次，即被要求停止，為單一事件。此外，甲生上課不守規矩，要其至教官室拿警告單，將上課內容全部抄寫在白紙，目的是在使其知所警惕，專心上課，否認有貶抑、排擠等情事。

    高高行指出，校方召開評審會議，過程均依照規定辦理，並無不妥或違法。況且，蔣員僅因甲生未向其問好等細故，即在走廊上大聲怒罵，除命其當眾連續表示「老師好」外，又以記過要脅下次遇到時要問好，構成霸凌行為，判決他敗訴，仍可上訴。

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