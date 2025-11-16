為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 高雄市

    青年會領聖火開道！高雄茂林多納部落黑米祭登場

    2025/11/16 20:57 記者王榮祥／高雄報導
    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    2025多納黑米豐收祭今在高雄茂林多納部落登場，貴賓與族人透過大圍舞揭開序幕，再由多納部落頭目羅馨高舉火把、點燃生命之火後宣告祭儀啟動。

    高市原民會說明，今年祭典主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵勇士精神與部落守護力量的延續，兩天活動內容包括分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技，完整呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。

    祭典由青年會率先開道，昨晚進行薪火相傳，以火光點亮活動張力；在槍聲響起後，青年會長帶領青年自頭目家領下聖火，沿著家屋與街巷向族人報信，象徵 Tapakadrawane 正式展開，整齊有力的步伐展現多納世代相傳的勇士精神。

    今上午祭儀全程直播登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續祈雨祭文化演繹與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物、於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程，隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。

    今年祭儀首度啟動「祭典線上看」，由高市原民會與多納部落納美下三社文化促進協會合作直播16日上午9時至中午12時的重要儀式，並於前一晚薪火相傳特別派攝影團隊紀錄，用影像保存珍貴文化時刻。

    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    2025多納黑米豐收祭在高雄茂林多納部落登場。（原民會提供 ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播