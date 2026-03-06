為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    近百年前入贅契曝光 岳家簽約付的聘金可買700多公斤白米

    2026/03/06 07:41 記者陳鳳麗／南投報導
    梁志忠收藏的近百年前的入贅契，富人為女兒招入贅女婿，聘金72圓，兩人若離異，入贅女婿必須給岳父母400圓。（記者陳鳳麗攝）

    「南投故事館」館長梁志忠收藏一張近百年前招贅合約的入贅契，該契約是富有朱姓人家為女兒招贅，付給汪姓女婿家72圓，當時至少可買700公斤以上白米。入贅婿要住進岳家，生兒子須有1人姓朱，萬一夫妻離婚，女婿須給岳家400圓，有如須支付原聘金近6倍的錢

    台灣早期貧富懸殊，窮困人家若兒女多，食指浩繁，生活困難下，賣幼子或讓成年兒子入贅，南投故事館館長梁志忠，收藏的台灣早期契約書中，就有多張賣子契，另外還有入贅契約，讓現代人得以了解近百年前入贅的約定。

    這張入贅契是在日治時期昭和4年（1929年）所簽訂，草屯的朱姓人家，因沒有兒子傳子嗣，因此為17歲的女兒招婿，願意入贅的女婿是住在國姓鄉汪姓婦人的孫子，朱家付72圓的聘金，女婿就要永遠與岳父母同住。

    婚後夫妻生小孩，要有1個男丁姓朱，萬一只生1個兒子，這個獨生子就要併肩兩姓「汪朱」，永遠奉伺朱家祖先祿位。

    岳父母為女兒招贅立契約時，就經由媒人交付72圓的聘金，但岳家也有附加條件寫進契約，夫妻後來若離異，汪姓女婿就要準備400圓供岳父母「養膳之需」，即給岳父母養老金，這個金額對貧困人家來說可說是天價。

    台灣早年沒生兒子的家庭，為了傳宗接代而招贅，約定生出的兒子要有人從母姓，現在民法規定，只要子女出生前，夫妻以書面約定孩子從母姓或從父姓即可，而小孩滿18歲後，還可依自己意願選擇從母姓或從父姓。

