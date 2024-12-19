高市耶誕樹+1 議會8米耶誕樹首次戶外亮燈

高市議會首次將耶誕樹搬到戶外，8米耶誕樹昨點燈。（圖由議會提供）

2024/12/19 09:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今年首次將耶誕樹移到議會戶外廣場，8米耶誕樹昨晚在基督長老教會牧師群祈福見證下正式點燈，金銀色系耶誕樹讓大家直呼超浪漫，議長康裕成歡迎大家來感受耶誕氣氛。

迎接溫馨耶誕，議會裡外都換新裝，康裕成昨偕同劉德林、陳明澤、張漢忠、范織欽、陳幸富、李雨庭、李雅慧、黃秋媖及湯詠瑜等議員，並邀請右昌長老教會主任牧師暨高雄市基督教福音聯盟總幹事陳見岳牧師等8位牧師，為城市祝禱。

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康裕成表示，過去議會只有透過簡單裝飾迎接耶誕節，今年是第一次大膽嘗試在戶外設置高達8米的大型耶誕樹，特別感謝陳見岳等8位牧師出席這場別出心裁的點燈儀式，一起為城市與市民的平安與幸福祝禱。

她強調不只是在中央公園，議會浪漫可愛的耶誕樹也絕不能錯過，歡迎大朋友帶著小朋友一起到議會走走、和耶誕樹打卡合照。

陳見岳牧師表示，第一次帶領高福盟牧師在議會點燈非常特別，相信透過禱告，議會將有神的恩典祝福降臨；祈願高市議會能成為市政推手，帶動市府往合乎神的方向發展，讓高雄在台灣發光、在世界發光。

除耶誕樹外，議會庭園的大王椰子、五葉松等植栽也裝飾耶誕燈飾，流動光影在前庭廣場串聯成星河，無論白天、夜晚都很浪漫；議會指出，戶外耶誕樹及耶誕燈飾自即日起至114年2月28日，每日點燈時間為下午5點30分至晚間10點。

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