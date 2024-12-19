守護高雄「秘境通道」！高雄柴山大路設臨時鋼軌阻邊坡滑動

今年9、10月間颱風衍生強降雨，致使通往高雄柴山的柴山大路部分路段邊坡受損。（道工處提供）

2024/12/19 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕今年9、10月間颱風衍生強降雨，致使通往高雄柴山的柴山大路部分路段邊坡受損，工務局道路養護工程處已裝設臨時鋼軌樁擋土設施加固，並整修道路側溝以穩定下邊坡路基，守護高雄後山秘徑與地方通行權益。

位於鼓山區桃源里的柴山大路，是通往柴山秘境要道，如小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、大自然海蝕洞等，因鄰近軍營，也有不少軍車往來；由於柴山為天然硓????石（珊瑚礁岩）地形，柴山大路受海風侵蝕及地震後偶有岩屑脫落情形，先前已增設1處約30公尺長防落石網保護用路人。

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近期則因颱風豪雨沖刷土石讓柴山大路邊坡滑動、路面坍陷，災情擴大將有阻斷交通疑慮，道工處緊急於道路下邊坡打設總長約35公尺、深度最深達7公尺的雙排臨時鋼軌樁擋土設施加固，也一併整修道路側溝，確保下邊坡土層不因水壓問題再次滑動。

此外，災區上方有數條高壓電線橫跨，為確保施工人員安全，也委請台電協助將高壓電線包覆黃色絕緣材質避免感電，才開始進行相關施工材料吊掛及打設作業。

道工處補充，緊急搶修完成後，另於道路兩側裝設反光防撞桿及紐澤西護欄，加強路段警示，提醒民眾行經時多加留意；施工管制期間感謝當地里民的體諒與配合搶修作業，將持續關注道路邊坡情形並採取相關防護措施，確保安全行車環境。

柴山大路邊坡緊急搶修完成。（道工處提供）

柴山大路防落石網。（道工處提供）

柴山大路邊坡施工場景。（道工處提供）

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