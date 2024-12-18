買Netflix共享帳號一個月就被停權 買家氣炸提告才知是誤會一場

林姓女子買Netflix共享帳號一個月被停權，她懷疑受騙報警才知是誤會一場。（歐新社資料照）

2024/12/18 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女子透過蝦皮購物商城，花了1094元向陳姓男子購買Netflix共享帳號，結果只看不到一個月就被停權，林女認為受騙上當，報警提告詐欺罪，但檢警調查後發現，陳男因為蝦皮帳號被停權，才讓林女無法取得連繫，且事後也把錢還給林女，因此認定屬民事消費糾紛，偵結處分陳男不起訴。

檢方指出，今年7月28日，林姓女子透過蝦皮網商，向陳姓男子（34歲）購買Netflix共享帳號，林女取得帳號後順利觀看Netflix，但只看了不到一個月，就被被Netflix查核取消帳戶權限，林女趕緊連絡陳男，但因為她只有陳男的蝦皮帳號，她發現蝦皮上也找不到陳男，於是自覺受騙，報案提告詐欺罪。

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警方獲報傳喚陳男到案說明時，陳男說自己沒有騙人，還說購買Netflix共享帳號本來就有被取締的風險，他因蝦皮帳號被停權，才會讓林女找不到人，自己願意把錢還給林女，彌平這場風波。

陳男在警方協助下連絡到林女，並把錢全數還她，高雄地方檢察署偵查時，林女也同意不再追究此事；檢方認為，陳男在警方協助下積極處理此事，且已跟林女和解並退還款項，難以認定有詐欺犯行，本案應屬民事消費糾紛，因此認定罪證不足，偵結處分陳男不起訴。

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