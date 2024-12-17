高雄駁二特區動漫祭 人潮中驚見「搓鳥俠」

男子在駁二動漫祭現場，將手伸入褲內疑似「搓鳥」，遭民眾報警。（民眾提供）

2024/12/17 19:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄駁二藝術特區上週末舉辦動漫祭，吸引許多動漫迷和Coser參與聖會，但有民眾發現，1名身著短褲男子，在人來人往的廣場，邊看著Coser，邊將手伸進褲內疑似「搓鳥」，警方獲報到場，將男子帶回派出所並依妨害風化送辦。

有民眾在社群平台貼出男子疑似「搓鳥」的影片，氣罵「」A片看太多了，幹嘛不會在家裡打？」引來網友幽默留言「摩擦生火」、「他在取暖而已」、「人家在抓癢不行嗎」、「現場一定很多小孩，應該要報警的」、「天氣冷乾燥，該邊癢」等。

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鹽埕分局五福四路派出所今（17日）指出，警方於14日下午5點多接獲報案，稱一名男子在鹽埕區駁遊路上撫摸生殖器、打手槍等猥褻行為，警方到場發現彭男（33歲）有猥褻行為，除現現場制止外，並依現行犯將其逮捕偵辦，全案依刑法妨害風化罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法。

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