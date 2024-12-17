結合實境與虛擬 高雄第2座「XR數位共學中心」英明國中啟用

英明國中「XR數位共學中心」今日揭牌啟用，XR虛擬攝影棚可打破時空限制，結合現實與虛擬融合的技術，並讓偏鄉學校遠端參與課程。（高雄市教育局提供）

2024/12/17 14:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市繼6月於旗山國小啟用「XR數位共學中心」後，再新增設置共學基地，今（17）日於英明國中舉行揭牌儀式，透過XR虛擬攝影棚的建置，可打破時空限制，讓偏鄉學子共同學習。

延展實境（Extended reality，簡稱XR ），是指結合實境與虛擬的環境，以及人機互動設備，用電腦技術與可穿戴型設備，透過現實與虛擬融合的技術，將真實世界轉換到「數字映射世界」互動，推廣延展XR共學課程。

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「XR數位共學中心」共學課程除了可將5G新科技應用於教學上，更可以透過VR體驗互動，讓小朋友學習主題特色課程，並可透過主播端環境與混合式課程內容，讓收播端學校共同進行跨校性課程學習，突破地理位置限制，讓偏鄉學子共同學習，縮短城鄉學習差距。

英明國中「XR數位共學中心」今日的揭牌儀式，由致理科技大學教授張淑萍、國立高雄大學教授王政弘、教育局副局長吳文靜共同參與，現場也透過XR虛擬攝影棚的建置，進行「防災特攻隊」課程，邀請縣市計畫推動學校共同參與，展現虛擬課程導入教學應用。

吳文靜表示，高雄市積極推展新科技應用在中小學課程與教學，並鼓勵教師善用學習載具，結合多元互動的VR教材，引導學生透過虛擬課程建構知識提升學習成效，也讓偏鄉學子透過教育元宇宙場域，進行互動情境探索學習，並感謝教育部支持與經費挹注。

英明國中校長田佳立說，XR數位共學中心打造成為適合直播課程之XR共學場域，今天的公開授課是以VR360數位教材呈現多元視角，透過沉浸感VR教材打破時間與空間的侷限，帶領學生探討「防災特攻隊」的議題，並安排中山國中、茄萣國中學生在自己校園內，擔任收播端共同授課。

學生透過教室的螢幕，即可同步收播XR數位共學中心的課程。（高雄市教育局提供）

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