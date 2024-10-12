2024大港經典升級提案競賽結果出爐 「月森設計」團隊奪冠

奪下競賽冠軍的「月森設計」團隊，為牛老大牛肉館設計全新品牌意象。（記者葛祐豪翻攝）

2024/10/12 20:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為幫助青年設計師實現創意夢想，高雄市青年局攜手企業，舉辦「2024大港經典升級提案競賽」，吸引近600件作品參賽；冠軍今天（12日）傍晚出爐，由「月森設計」團隊為「牛老大牛肉館」帶來煥然一新的品牌意象，勇奪第一。

高雄市青年局長張以理指出，今年邁入第4屆的提案競賽，以「高雄限定」為設計主題，累計吸引近600件作品參賽、40餘家知名品牌合作，總獎金高達200萬元，參賽團隊臥虎藏龍，對高雄在地文化有深刻熱愛，透過提案競賽，重新詮釋企業與品牌深耕高雄的新意象。

決賽頒獎典禮今天傍晚於高雄捷運美麗島站的光之穹頂舉行，「月森設計」團隊以細膩設計及專業行銷導入，為「牛老大牛肉館」帶來煥然一新的品牌意象，勇奪冠軍；第二名「高雄的囝仔就是我」團隊，則以全新品牌包裝設計，為「大樹麻油行」重新擦亮品牌形象；奪下第三名的「閃亮亮粉紅星」，為「正家興蛋糕店」打造完整品牌IP「派寶」與識別系統，成功實現品牌再造，獲得企業主肯定。

首度參加就拿下冠軍的「月森設計」說，為讓「牛老大」符合必比登推介意象，特地從菜單，餐具到形象制服等重新改版，作品甚至可直接落地使用。

以波士頓蛋糕聞名的旗津「正家興蛋糕店」負責人莊昆仁，對參賽者的表現讚不絕口，他說，參賽者展示非凡創意，期待日後能與創意團隊攜手，將設計構想轉化為實際成果。

高雄市青年局也在官網設置「大港經典升級提案競賽」專區，詳細介紹歷屆入選決賽團隊，及競賽影像記錄，進一步拓展新創團隊的曝光渠道與市場機會。

獲得亞軍的「高雄的囝仔就是我」團隊，為大樹麻油行設計出全新產品包裝。（記者葛祐豪翻攝）

「閃亮亮粉紅星」團隊為正家興蛋糕店設計品牌lP「派寶」，獲得此次設計競賽季軍。（記者葛祐豪翻攝）

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