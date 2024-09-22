元凶找到了！高捷紅線電力異常9站停駛 近21時全線恢復通車

紅色圓圈為單一節車廂的集電靴相對位置。（高捷公司提供）

2024/09/22 21:00

首次上稿 16:35

更新時間 21:00（晚間8點53分全線恢復通車）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運紅線R17世運站~RK1岡山站等9站今（22日）早因電力異常，導致營運中斷，楠梓、橋頭、岡山的民眾沒捷運可搭；高捷公司下午3點找到原因，是R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落，並與列車集電靴有撞擊痕跡，因而造成部分區段三軌電力異常，目前安排工班緊急搶修，預計今晚10點能維修完成，恢復全線正常營運。晚間近8點已先恢復R17~RK1單線雙向，晚間8點53分全線恢復通車。

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至於外傳此次事故是與隔音牆施工有關?高捷公司強調並無推論，仍須進一步查明。

今日（22日）早上8時59分，高雄捷運於R17世運站至R21都會公園站發生三軌電力異常，發生當下，該區間受影響的3部列車，均於月台安全停站，旅客安全無虞。後續於9時13分啟動R3~R17及R21~RK1局部運轉，R17~R21採單線雙向。

高捷公司緊急派員到現場搶修，上午10時25分R17站至R22站營運中斷；11時6分受影響區段擴大，R17至RK1岡山站營運中斷，高捷採R3~R17維持局部運轉，班距為6至8分鐘，並以公車接駁方式疏運旅客。

高雄捷運公司維修人員檢修各站內電力設備，發現均無異常，後續採軌道步巡方式，檢修R17~RK1路段，維修人員於下午約3點，發現R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落，並與列車集電靴有撞擊痕跡，導致列車集電靴斷裂及三軌受損，因而造成部分區段三軌電力異常，因此區段暫停營運。

高捷公司檢修期間，線上暫停於車站的未載客列車，有8部列車集電靴受到影響，目前正安排陸續移回廠內檢修；正線三軌部分，將待受影響區段列車淨空後，立即安排工班緊急搶修，目前以今晚能恢復全線正常營運為努力目標，避免影響明早通勤通學。

高捷公司補充說，第三軌供電系統是一種軌道車輛供電方法，概念就是在列車行走的兩條路軌以外，再加上一條導電軌，同時在列車上裝設集電裝置，以接觸導電軌並滑行。這種集電裝置因為類似靴子形狀，因此稱為為「集電靴」。高捷的列車為三車組，每一節車廂左右兩側各有兩隻集電靴，因此每一列車單側有6隻集電靴。

另有關接駁車部份，今早10時25分營運中斷發生後，高捷即已聯繫4家客運業者，其中有2家無法支援，有2家協助緊急調度車輛與駕駛，高捷公司並緊急發放公車代用券，上午11時56分，協興客運與高雄客運均已派車至現場協助接駁，後續經市府交通局協助，接駁車數量已增至為9台。

高捷公司今晚指出，目前搶修已告一段落，晚間7時56分已恢復R17~RK1單線雙向，R3~R17局部運轉（上下行正常載客）；經過12小時搶修，晚間8點53分恢復全線正常營運，平均班距約為8～10分鐘，R17以北班距於初期調整階段，班距約12～15分鐘，後續會逐漸調整為正常班距8～10分鐘。

藍色部份為三軌蓋板，三軌在蓋板內。（高捷公司提供）

高捷列車的集電靴。（高捷公司提供）

高捷紅線R17世運站以北全面中斷，緊急調派接駁公車。（記者李惠洲攝）

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