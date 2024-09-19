中芸漁港漁筏泊區有特色 陳其邁︰期待捷運延伸林園

林園區中芸漁港漁筏泊區全面啟用。（記者李惠洲攝）

2024/09/19 14:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中芸漁港漁筏泊區工程今（19）日舉行完工啟用典禮，市長陳其邁表示將加快漁業設施改善，他說，最重要的是捷運延伸至林園工程，這也是一條最便捷的觀光路線，希望不管是濕地公園或是海鮮美味，都能夠方便讓觀光客享用。

該工程於7月12日完工，陳其邁、漁業署代理署長王正芳等人在典禮上宣布全面啟用，漁船魚貫進入港區靠泊，以辦喜事心情鳴炮慶賀，立委林岱樺、市議員李雨庭、王耀裕、區長簡水彬及林園區漁會理事長蘇居萬等人出席觀禮。

陳其邁表示，中芸漁港是南台灣漁業的重鎮，因為汕尾漁港淤積無法發揮漁港的效能，因此把漁業的資源集中到中芸漁港，增加90個船位，汕尾漁民可以很安心的把船停泊到中芸漁港。

他說，林園地區近海漁業的產值約有7億元，養殖業也有3億元的規模，將持續加快漁業設施的改善及強化功能。

陳其邁說，林園地區最重要的就是捷運到林園一車到底的工程，除了帶動林園地區繁榮，最重要的，這也是一條最便捷的觀光路線。

海洋局指出，中芸漁港漁筏泊區水域面積約為2.81公頃，工程總經費3億6000萬元，由漁業署、高市府對半編列預算，完工後碼頭總長共672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘。

為了打造特色漁港，市政府與林園區漁會攜手南台灣彩繪壁畫創作藝術家，於中芸漁港漁筏泊區興建工程南海堤179公尺及西防波堤344公尺牆面進行彩繪，內容融入了傳統漁業、海洋生態環保、及當地特色，吸引許多人拍照打卡。

中芸漁港彩繪牆與漁船相輝映。（記者李惠洲攝）

漁民以辦喜事心情駛進新泊地。（記者李惠洲攝）

陳其邁、民代及漁民歡喜迎來中芸漁港漁筏泊區啟用。（記者李惠洲攝）

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