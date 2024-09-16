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    「機器人」月台趴趴走 高捷︰仍在「試用期」10/1才上班

    「機器人」在高捷月台趴趴走，後方跟著專人緊盯機器人一舉一動。（記者王榮祥攝）

    「機器人」在高捷月台趴趴走，後方跟著專人緊盯機器人一舉一動。（記者王榮祥攝）

    2024/09/16 08:05

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R15生態園區站近期屢有「機器人」出沒，後面還有專人護駕，引起民眾好奇；高捷指出，這是5G智慧交通AI創新智慧科技巡檢整合研發計畫，目前持續驗收、預計10月1日上場，正式提供服務。

    配備大型螢幕、灰白機身、身高逾1公尺的機器人，近期頻頻出現在高雄捷運R15生態園區內，螢幕上顯示機器人巡檢中等字樣，後方則跟著手持筆電的專人，緊盯機器人的一舉一動，引起乘客好奇。

    高捷說明，機器人是屬於5G智慧交通AI 創新智慧科技巡檢整合研發計畫，今年8月開始於R15生態園區站驗證測試，主要任務為捷運站內夜間巡檢、白天迎賓，目前僅規劃在R15站內；高捷轉述執行單位說法，計畫設置兩部機器人，分別在R15穿堂層、月台層各1部，現階段持續測試中，預計10月1日正式上線服務。

    高捷在2018年曾首度引進AI（Artificial Intelligence，人工智慧）智能車站計畫，與中華電信公司、威剛科技公司合作推出站務智能機器人「高捷萌啵啵」駐站服務，藉由網路連接雲端大數據資料庫，以語音交談互動方式提供旅客車票、套票、車站導覽、遺失物及車站週邊景點等站務諮詢功能，該計畫後來並未延續。

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