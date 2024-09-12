城中城大火》中都市場3年前被強制拆除 攤商控高市府事後不理

20多名中都市場攤商在原址陳情，控訴市府安置承諾跳票。（記者葛祐豪攝）

2024/09/12 16:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕3年前高雄城中城大火後，市府火速拆除被公告為危樓的中都戲院與中都市場；20多名攤商今天（12日）下午在原址陳情，控訴市府安置承諾跳票，只給3個月租金補助，也未積極協調攤商與地主之間營業糾紛；經發局則表示，攤商已提起行政訴訟，法院持續審理中，已提供相關補貼救濟，協助攤商搬遷及安置。

民有中都市場與戲院產權為私人所有，2層樓建物於1966年啟用，因2樓中都戲院1986年停業後缺乏維護，屋頂天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，經三大技師公會會勘，確定建物結構有危害公共安全需立即拆除，2021年11月由工務局強制拆除。

事隔近3年，20多名攤商今天下午在市議員陳麗娜陪同下，在夷為平地的原址陳情，高喊「顧巴肚，爭權益」，控市府說話不算話，要求市府履行拆除前的安置承諾，並讓他們回到原地繼續擺攤營業。

陳麗娜指出，2021年8月攤商自行花費30幾萬，針對建築物骨架、鋼板、樑柱等結構補強工程，但同年10月發生城中城大火，市府清查危樓，結構技師公會在沒有機器檢測情況下，僅憑目視就判定該處為危樓；市長陳其邁隨後在11月1日視察，短短5天後立刻派拆除大隊逕行拆除。

陳麗娜表示，市場拆除後，市府只給攤商每個月1萬5千元補助，只發了3個月，經發局、法制局協助向地主爭取原地安置的承諾則完全跳票。

一名攤商指出，1966年父親花了6萬元，購買中都市場攤位的永久使用權利，這筆錢當時可買一棟房子；隨著市場被拆除，地主認為權利消失，因此產生糾紛，她還得每月花1萬5千元到附近租攤位繼續營業。

對此，高市經發局表示，當時因所有權人逾期未自行拆除，為確保公共安全，由工務局依法強制拆除，攤商並提起行政訴訟，目前法院持續審理中。

經發局指出，為兼顧攤商因拆除的救濟需求，且被迫遷離退場不可歸責於攤商，除提供相關補貼救濟，協助攤商搬遷及安置，並依攤商意願，優先以三民區中都街、中和街周邊騎樓作為選擇，將持續輔導攤商至公、民有市場及攤販臨時集中場空攤位營業。

中都戲院與中都市場原址已夷為平地。（記者葛祐豪攝）

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