高雄將爭取中央經費3700萬 改造青埔溝水環境成新亮點

水利局將爭取中央經費3700萬元，改造青埔溝水環境。（記者陳文嬋攝）

2024/09/11 23:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓區德民路一帶新興大樓林立，水利局推動改造青埔溝德民路至惠心街水環境，已爭取到前瞻計畫經費332萬元，預計今年底完成規劃設計，將爭取中央經費3700萬元，增設人行步道、夜間點亮兩側水岸，串聯惠民公園等，形成綠色水岸廊帶，力拚明年底前完工。

楠梓區楠梓火車站附近德民路一帶，鄰近82期市地重劃，周邊新興大樓林立，卻缺乏人行步道，水防道路長期遭私人占用停車，加上夜間照明設備不足、護岸視覺景觀單調，水利局推動青埔溝德民路至惠心街水環境營造計畫，爭取到前瞻基礎建設經費332萬元，全長400多公尺，目前進行規劃設計，預計今年底完成規劃設計。

水利局也辦理地方說明會，地方建議整頓市容，並規劃人行步道，將爭取中央經費3700萬元，於青埔溝右岸綠帶，將原本斜坡坡面，以施作擋土牆整平，增設2公尺寬人行步道，提供民眾休閒遊憩。

此外，水利局也將於青埔溝左岸，現有水防道路原本9公尺寬，可以雙向會車，將改為4公尺寬車道增設2公尺寬人行步道、3公尺寬綠帶。

水利局也將於水岸兩側增設夜間照明設備，日夜呈現不同風情，民眾漫步人行步道，夜晚感受浪漫氛圍，沿線也將施作鋼構護欄，維護民眾安全，串聯惠民公園、水質淨化場、都會公園、後勁溪等，形成綠色水岸廊帶。

水利局表示，將改造水防道路為兼具防汛搶險及人行遊憩的景觀步道，搭配水岸綠化、休憩節點、鋼構護欄及夜間照明，提升整體河岸景觀與水域環境。

水利局改造青埔溝水環境。（模擬圖）

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