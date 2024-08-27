高雄今年移除710個虎頭蜂巢 農業局：發現蜂巢遠離5-10公尺

高雄市今年移除710個虎頭蜂巢。（記者陳文嬋攝）

2024/08/27 23:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕正值虎頭蜂繁殖季節，高雄市今年以來移除710個虎頭蜂巢，僅次於小排蜂位居第二，佔捕蜂比率26%，9成以上都是黃腰虎頭蜂，以美濃區128件最多；近來外縣市發生虎頭蜂螫人事件，農業局表示，網傳遇到虎頭蜂使用殺蟲劑是不正確行為，最佳建議是迅速離開。

虎頭蜂繁殖季節7至10月，農業局今年以來移除710個虎頭蜂巢，比去年同期移除935件少，經統計移除種類，光黃腰虎頭蜂就697件，數量高達9成以上，主要分布於低海拔淺山，行政區以美濃區128件最多，應是淺山及林木較多，其次為旗山區57件，有旗尾山等山丘。

農業局表示，市區偶爾也有虎頭蜂巢，大多在公園、路樹，民眾若發現蜂巢，請保持5至10公尺安全距離，若於窗外請緊閉窗戶，並撥打1999，農業局會儘速派員協助移除。

近來外縣市發生虎頭蜂螫人事件，農業局指出，民眾前往山區應穿著樸素、長袖衣褲，避免擦香水、穿著鮮豔衣褲，當發現虎頭蜂游離蜂在附近出現，應直接原路折返離開，切勿揮打、攻擊虎頭蜂，網傳使用殺蟲劑噴虎頭蜂是不正確行為，這些動作都會激怒虎頭蜂導致開始攻擊。

農業局也洽詢苗栗改良場課長吳姿嫺表示，遇到虎頭蜂不適合使用殺蟲劑，若沒處理好，反而會引起虎頭蜂攻擊，且以保育的立場，也不適合在郊區使用殺蟲劑，有破壞生態疑慮，最佳建議是迅速離開。

農業局說，一旦遭到虎頭蜂螫咬，其釋放出費洛蒙，會吸引更多虎頭蜂前來，後果將不堪設想，應迅速逃離現場，並利用衣物遮蓋頭部，朝反方向逃離，如被蜂螫應立即就醫，另可以冰敷處理。

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