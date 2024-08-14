台糖楠梓學苑轉型青年住宅 經濟弱勢戶租金打對折

台糖楠梓學苑配合政策轉型青年住宅，經濟弱勢戶承租租金打對折優惠。（台糖高雄區處提供）

2024/08/14 18:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕台糖楠梓學苑配合政策轉型青年住宅，提供單人、雙人和3人套房等多種房型，經濟弱勢戶承租租金打對折優惠。

台糖高雄區處說，楠梓學苑位於高雄科技S廊道及科技大學生活圈，鄰近楠梓區高雄科技大學 第一西校區，周邊有7-11、全家、美廉社及小型餐飲業、洗衣店等，生活機能便利。

交通方面聯外路網也十分便捷，由創新路聯外，往南可通往楠梓市區，往北通往橋頭區，或銜接土庫路可通往國道1號楠梓交流道；學苑旁有3路公車，往來楠梓市區和高科大，上班、就學通勤便利，是北高雄就業青年和學生族群居所首選。

台糖高雄區處說，學苑為滿足不同對象的住宿需求，提供單人、雙人（大、小）和3人套房等多種房型，房間大小約7到15坪不等，房內設備床架、衣櫥、書桌4件組（桌、椅、書櫃及桌燈）和冷氣、緊急照明燈、廣播系統應有盡有，房內可免費使用300M寬頻網路，還可租用小冰箱，各房間有獨立陽台，頂樓另有大型採光罩及曬衣架。

公共設施及管理服務更是貼心，1樓大廳服務台有專人管理服務，並有圖書室、自助洗衣房、飲料販賣機和無線網路；各層設有會客室及飲水機，公共空間專人清潔服務，進出管控有電腦門禁刷卡控制系統，公共區域有24小時監視錄影，租客只要一卡皮箱即可入住。

台糖說，楠梓學苑配合政府青年住宅政策，依承租戶身分享有租金補貼折扣，以單人套房月租金4300元為例，經濟弱勢戶享有租金5折、社會弱勢戶7折或一般戶8折優惠，大幅減輕租屋族負擔。申請資格及條件可上台糖公司官網-楠梓學苑或國家住宅及都市更新中心網站查詢，或親臨學苑洽詢。

台糖楠梓學苑提供單人、雙人（大、小）和3人套房等多種房型，房內設備應有盡有。（台糖高雄區處提供）

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