高雄愛河不只划龍舟！「水上鋼鐵人」騰空特技 遊客驚呆

台灣水上鋼鐵人好手許聖文做出後空翻的高難度動作。（記者許麗娟攝）

2024/06/09 17:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河龍舟今（9）日的第2天賽程以競技龍舟賽事為主，今年不僅精彩刺激的龍舟賽，同時擴大舉辦水域活動，連假3天在愛河灣水域有「水上鋼鐵人」之稱的水上飛人演出，在水面上進行飛躍、旋轉和後空翻等特技，也讓遊客驚喜連連。

水上飛人是利用水上摩托車的強力噴射幫浦，將噴射出來的水柱引道到表演者的腳下，並利用下沖的水柱讓人反作用力帶往天上飛，由於表演者要做出特技動作，需有至少3米深的水域，且水底下不能有太多礁石或障礙物，因此不是任何水域都能從事這項運動。

這次龍舟嘉年華活動特別邀請國內好手許聖文進行演出，他也是目前全台唯一能完整做完後空翻特技的高手，同時也能像海豚一樣潛入水下再躍出水面，以及空中旋轉、翻滾等動作，明天端午連假最後一天，下午3至5點的每個整點，在高雄流行音樂中心前的愛河灣水域還有機會欣賞他的精彩演出。

不僅水上鋼鐵人，這次在愛河灣也安排新式水上運動「水翼板」表演，如同一台水下飛機，利用足夠的速度產生動力，使水翼板能夠離開水面，在水面及空中飆速。

愛河龍舟賽今晚仍有夜間龍舟賽事進行，6點半和8點在愛河上空有「飛龍在天」祥龍燈表演，明天將進入最精彩的冠軍決戰，包括傳統民俗龍舟、競技龍舟各分組將拚出高下，下午3點則有市長陳其邁領軍的市府隊，將與議會、AIT高雄分處及日本台灣交流協會4隊在水上划龍舟較勁，預料將是一場趣味十足的龍舟對決。

水上鋼鐵人在愛河灣水域演出，利用水柱的反作用力，表演者可衝上3、4米高。（記者許麗娟攝）

水上鋼鐵人做海豚跳躍的動作。（記者許麗娟攝）

水上鋼鐵人帶著小朋友體驗一飛衝天的快感。（記者許麗娟攝）

水翼板是新興的水上運動，利用速度產生動力，使水翼板能飛躍在水面上。（記者許麗娟攝）

愛河水域今天白天進行競技龍舟預賽，晚上亦有夜間民俗龍舟賽，以及祥龍燈演出。（記者許麗娟攝）

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