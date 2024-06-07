高雄陽明國中會考5A以上162人 1人滿分滿點滿級分

陽明國中今年會考有162人成績達5A，其中8人獲得5A++滿分滿點，更有1人拿到5A++及作文6級分的滿分滿點滿級分。（記者許麗娟攝）

2024/06/07 21:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕國中教育會考今（7日）公布成績，高雄市陽明國中成績亮眼，共有162人成績達5A，其中8人獲得5A++滿分滿點，更有1人拿到5A++及作文6級分的滿分滿點滿級分。

陽明國中不僅重視學生的升學領域，也培養學生在數理、科學、音樂上的專才，今年數理資優班有9成以上獲得5A，科學家族數理資優社團也有7成同學達到5A表現，另有6人上榜雄中科學班，並有1人適性安置雄中。

獲得5A++滿分滿點、作文6級分的施子閎，5月份已錄取雄科班，今年仍按時參加會考，考出滿分滿點滿級分好成績；施子閎家住屏東里港長大，因為喜歡吹奏木笛，加上媽媽在高雄工作，所以選擇到陽明國中就讀，3年來在媽媽不辭辛勞接送下，他總是一早6點20分就到校自行早自習。

施子閎不僅會讀書，校園生活也多彩多姿，參加了木笛合奏團、科學家族以及數理資優班，音樂與科學都是他的興趣，施子閎認為每次上課認真聽講，平時考試的累積，並確實訂正作業和考卷，這些小事的累積使他在考試前建構出穩固的基礎。此外，在作文部分，施子閎也透過生活札記練習寫作，七年級用中文、八九年級用英文，打下了每天寫作的好習慣。

曾榮獲高雄市音樂比賽大提琴獨奏優等、古箏獨奏優等的薛云筑會考成績5A7+，能夠學業和琴藝同時並進，薛云筑說她讀書的訣竅是「即時回想」，即念完一個段落後會蓋上課本，開始自問自答，讓自己很快可以記住，因為媽媽是古箏老師，也有自組的樂團，所以她從小接觸多元樂器，音樂與寫作都是她紓壓的方式。

吳尚鴻是陽明國中「企鵝家族」英語資優社團的成員之一，平常在家爸媽就會用中英文與他溝通，自然而然也培養他的英語能力，吳尚鴻說，學英語的重點是多聽多說，他會看原文書、原文劇、原文電影，字幕都是看英文，不懂就會馬上查，也屢屢在校內英文即席講獲得佳績。

吳奕萱是企鵝家族、科學家族的成員，曾獲全國科展特優、創意運動會全市第一，也會拉小提琴。她說，面對會考最首要的事情，絕對是「戒手機」，還必須做好時間管理，要規劃好每天的讀書進度和玩樂時間，再者是要給自己一個動力強迫自己努力，才會跟著其他人不停往前，不讓自己落後。

林泓佑國小三年級接觸長笛，是因為陽明國中管樂班而到此就讀，這次會考拿到5A10+的優異成績，林泓佑說，自己從小就沒有補習，都是上課認真聽講，回家自行複習，課外就是學長笛和上線上英文學習聽講，認為讀書就是要找到自己的方式。

陽明國中已上榜雄中科學班的6人中，有2位女同學陳妍菲、鄭冠禹，這次會考也考出佳績，陳妍菲對化學方面特別感興趣，而鄭冠禹則喜歡研究自然和植物，雖然在數理的領域中，常常遇到男女比例不均的情況，但懷抱著熱忱和堅持，認為沒有什麼是真的做不到的。

校長張永芬說，學校在鼓勵學生參加各種競賽，透過各種學生活動的舉辦給予學生多元的舞台與紓壓的空間，動靜合宜，此外，行政團隊也辦理晚自習、教師解題，做學生的最強後盾。

施子閎（右）是陽明國中唯一獲得5A++滿分滿點、作文六級分的學生，校長張永芬（左）說，小熊是學校的特色，學生只要在各方面有優異表現，就有機會獲得小熊。（記者許麗娟攝）

陽明國中學生歐宸睿（左起）、許超順、陳姸菲、鄭冠禹、施子閎、黃子倢都已錄取雄中科學班，在這次會考上同樣考出好成績。（記者許麗娟攝）

陳哲鋐（左）與林泓佑（右）都考取5A++的好成績。（記者許麗娟攝）

薛云筑會考成績5A7+，大提琴、古箏都是拿手的樂器。（記者許麗娟攝）

吳尚鴻認為學英語就是要多聽多說。（記者許麗娟攝）

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