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高雄輕軌成圓 5月運量成長64％

高雄輕軌全線5個月的總運量累計564.8萬人次，大順路段學生群助運量月月增，成為輕軌運量成長的主力。（記者黃良傑攝）

高雄輕軌全線5個月的總運量累計564.8萬人次，大順路段學生群助運量月月增，成為輕軌運量成長的主力。（記者黃良傑攝）

2024/06/20 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄環狀輕軌今年一月全線營運後，最後貫穿的大順路段，大幅提升輕軌運量，今年一至五月每月運量均較去年同期均大幅成長，五月份單月運量達九十萬五五六四人次，較去年同期成長六十四％。

交通局表示，高雄環狀輕軌自二○一五年起，歷經多次分段通車，直到今年一月一日正式成圓，運量也在大幅提升，最新通車路段沿著大順路，途經博愛路、自由路、民族路、建工路、中正路等重要路口，沿途串聯捷運紅、橘線，行經百貨商圈、新上國小、高雄商工、樹德家商等學校，吸引通勤通學族及民眾逛街購物。

交通局統計今年一至五月底，輕軌總運量為五六四萬八五四三人次，尤其行經人口密集的大順路段，因方便通勤、通學族，使輕軌搭乘率大幅增加，五月單月運量達九十萬五五六四人次，較去年大幅成長約六十四％，尤其靠近學校的輕軌車站，運量都名列前茅。

交通局表示，高雄環狀輕軌成圓後，為鼓勵市民利用公共運輸系統作為城市中移動工具，自今年元旦起至二月廿五日免費搭乘輕軌，儘管已經實施里程計費，每月運量較去年同期皆有成長，尤其最後通車的大順路段，整體運量居環狀輕軌之冠，顯示越來越多通勤與通學民眾已經習慣搭乘輕軌。

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