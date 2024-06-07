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高雄社宅總數達2萬2550戶 分布前5名行政區出爐

「興邦安居二期」社宅動土，使高雄社宅總數達2萬2550戶。（記者葛祐豪攝）

「興邦安居二期」社宅動土，使高雄社宅總數達2萬2550戶。（記者葛祐豪攝）

2024/06/07 16:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鄰近高捷凱旋站的「興邦安居二期」社宅，今天（7日）動土，將興建960戶，使高雄社宅總數衝上2萬2550戶；社宅分布前五名的行政區，依序為鳳山區、左營區、前鎮區、楠梓區、三民區，市長陳其邁則感謝中央支持社宅建設經費。

高雄市加速推動社宅，除市府自建規劃，國家住都中心今天也在前鎮區舉辦「興邦安居二期」社宅開工典禮，規劃4棟地上14層、地下2層，共960戶，包含一房型508戶、二房型374戶、三房型78戶，總工程經費49億8千多萬元，由中央全額投資，預計117年3月完工。

住都中心表示，基地位於第75期市地重劃區，鄰近捷運紅線凱旋站及輕軌前鎮之星站，10分鐘內可達國1及高雄機場，加上相鄰已於去年動土的「興邦安居一期」社宅663戶，合計共1623戶，是前鎮區最大規模的社會住宅案。

今天的動土典禮，包括高雄市長陳其邁、副市長林欽榮，國家住都中心董事長花敬群、內政部國土管理署長吳欣修等人都到場參加。

陳其邁感謝中央支持社宅建設經費，市府會與中央全力配合，並將日照、公托幼教等設施與社宅結合，讓高雄更宜居。

根據國家住都中心統計，高雄社宅數量近年彎道超車，截至今年5月底，既有社宅241戶、已完工911戶、興建中加上已決標1萬6798戶，規劃中則有4600戶，總數已達歷史新高的2萬2550戶。

以行政區而言，社宅興建最多的是鳳山區，有7016戶；二至五名依序為左營區5363戶、前鎮區3534戶、楠梓區2138戶、三民區936戶。

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