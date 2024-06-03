農漁之鄉到石化重鎮 「高雄好過日」：捷運可能讓林園再次改變

「好過日」po出高雄林園區、與高屏溪出海口空拍圖。（翻攝臉書「高雄好過日」）

2024/06/03 01:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕長期關注大高雄城區發展的臉書社群「高雄好過日」，昨天PO出多張高雄林園區、及高屏溪出海口的鳥瞰圖，提到這裡原本是農漁之鄉，後配合國家政策變石化重鎮，而高雄捷運小港林園延伸線已動土，未來可能讓林園再次改變。

「好過日」指出，從空中看，林園大致呈現三角形，兩個明顯尖角是高屏溪出海口，及鳳山丘陵與海相接處，隔著高屏溪口再過去，就是東港與大鵬灣。

林園原本是農漁之鄉，在鳳山丘陵下，高屏溪兩岸均為農田，而海口處有中芸、汕尾兩大漁港；汕尾較近河道而漂沙嚴重，漁船現多在靠外海的中芸靠泊。

「好過日」提及林園發展的轉淚點在1970年代，屬於十大建設之一的林園石化工業區在1975年完成，面積達403.6公頃，包含台灣中油、台塑等上下游廠商均在此設廠，為南部最大石化工業區。

在五輕關廠後，台灣中油的輕油裂解能量都集中在此處，近年來隨石化高值化轉型，也開始生產半導體供應鏈所需之特殊化學品；然而石化帶來就業機會與產值，也帶來嚴重污染，1988年林園事件以來抗爭不斷，水污染與空氣污染至今仍影響在地民眾生活。

「好過日」認為，在石化區進入林園幾十年過後，捷運小港林園延伸線、可能會再次改變林園現況；低度開發的農田和零星廠房，將隨著捷運場站開發，引進住商區與社會住宅而有不同可能。

但「好過日」也提醒，計畫書中的人口與產業是否真能引入林園？林園線會成為高捷發展的助益還是財務缺口？ 這些問題都得趁這幾年妥善規劃處理。

高捷小港林園線全長11.59公里，北自高捷紅線R3小港站、南至林園，共設7站，去年11月動土，預計2030年完工。

「好過日」PO出林園區與高屏溪出海口（圖中上方）空拍圖。（翻攝臉書「高雄好過日」）

位於林園區、緊鄰高屏溪出海口的市境之南樹。（記者王榮祥攝）

多數漁船停泊中芸漁港。（記者王榮祥攝）

林園海灘夕陽美景。（記者王榮祥攝）

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