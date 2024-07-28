明霸克露橋沖毀 東莊橋段待搶通

南橫公路明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀，梅山口又無法通往台東，造成梅山、拉芙蘭及復興三部落再度淪為孤島。（甲仙工務段提供）

2024/07/28 05:30

桃源梅山、拉芙蘭及復興3部落400多人受困 山上有備糧安全無虞

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風挾帶驚人雨量重創南台灣，其中南橫公路明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀四十公尺，梅山口又無法通往台東，造成桃源區梅山、拉芙蘭及復興三部落再度淪為孤島，四百多人無法下山，公路總局甲仙工務段指出，要搶通明霸克露橋前，還有台廿線九十一．五公里東莊橋路段待攻克，該路段土石流淹過路面，搶災路線受阻，待東莊橋可簡易通行後，即可挺進明霸克露橋路段搶通河床便道。

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高雄山區交通未復原 今停班課

雄市政府昨晚表示，因山區交通尚須復原，那瑪夏區、茂林區、桃源區（梅山、拉芙蘭、復興、勤和等四里）、六龜區（大津、中興等二里），七月廿八日（週日）停班停課，其他行政區正常上班上課。

甲仙工務段指出，凱米颱風在桃源山區兩日內降下約一千五百毫米的驚人雨量，台廿線南橫公路緊鄰荖濃溪勤和以上道路，災情受創甚深，其中台廿線九十四至九十八公里（勤和至復興路段）因荖濃溪溪水不斷淘刷，加上玉穗溪、布唐布那斯溪土石流交互影響，形成複合式災害，導致玉穗溪鋼便橋前後引道流失，以及鋼便橋受損四跨，尚存的明霸克露中期簡易鋼橋P九橋墩至A二橋台橋面板流失。

甲仙工務段昨加強搶修量能，原本七部開挖機再提升至十三部，持續搶修東莊橋路段，將土石流改道並加速排出，減少對路面影響及流入勤和部落，待東莊橋可簡易通行後，會持續增加搶修機具，挺進明霸克露橋路段搶通河床便道，讓山區民眾能早日逃離孤島困境。

桃源區長杜司偉指出，山上尚備有兩週存糧，衛生所主任邱孟肇也駐守拉芙蘭，三處部落的孕婦及慢性病患均依規定提早撤離下山，目前留在部落的居民暫時安全無虞。

茂林道路邊坡崩塌 搶通搶險

高雄茂林這次風災灌入一三四三毫米的驚人雨量，打破莫拉克降雨紀錄、重創山區道路；市長陳其邁昨專程上山會勘，高一三二道路上的邊坡崩塌情況，茂林區公所正辦理搶通搶險，市府則全力協助。

他提到目前二．五K至四K已搶通，五．五K至七K崩塌路基流失，市府工務局協助復建，以維繫居民們的生活與安全。

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