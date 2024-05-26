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老外搭高捷找不到「ㄒㄧ、ㄗv、ㄨㄢ」？捷警：他拿了未更新的旅遊手冊

老外搭高捷找不到「ㄒㄧ、ㄗv、ㄨㄢ」？捷警:他拿了未更新的旅遊手冊。（翻攝高雄捷警臉書）

老外搭高捷找不到「ㄒㄧ、ㄗv、ㄨㄢ」？捷警:他拿了未更新的旅遊手冊。（翻攝高雄捷警臉書）

2024/05/26 08:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運警察在高雄捷運美麗島站巡邏時，注意到一老翁邊走邊四處張望，遂主動上前詢問，原來對方是來自外國的資深背包客，他以生澀國語詢問「ㄒㄧ、ㄗv、ㄨㄢ」？捷警檢視後，發現老翁拿了未更新的旅遊手冊，導引他前往剛完成更名的O1西子灣站。

捷警說明，5/23中午，員警巡邏至美麗島站往哈瑪星方向月台候車場域，注意到一名老翁由月台尾端往前行走，期間並不斷張望，依據執勤經驗研判，極可能是找不到月台搭車而迷途的旅客！

員警主動上前並分別以國、台語詢問老翁目的地？但老翁均無回應！員警不放棄，放慢速度再次詢問，老翁才以生澀的國語說出「ㄒㄧ、ㄗv、ㄨㄢ」？並拿出旅遊手冊佐證現場圖解，原來是要去西子灣!

捷警恍然大悟，原來老外拿到未更新的旅遊手冊，但因應車站更名，西子灣站已改為哈瑪星站，難怪找不到！對話過程中，高捷橘線往哈瑪星列車剛好進站，捷警連忙招呼老翁上車，並跟著上車向老翁解釋，讓老翁順利前往目的地。

捷警說明，高雄捷運近日更名車站分別為：R24南岡山站更名「岡山高醫」、R19楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」、O1西子灣站更名「哈瑪星」、O4市議會站更名「前金」、O9技擊館站更名「苓雅運動園區」。

為因應RK1岡山車站通車及5座車站更名，需要更新的物件多而繁雜，很難一次到位，因此從5月初開始已陸續更新，預計月底前全部完成，請民眾於搭車時務必要注意。

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