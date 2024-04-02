議員李雅芬建議台積電認養半屏山 陳其邁︰半屏山以後會很不一樣

台積電高雄廠緊鄰半屏山北側。（自管處提供）

2024/04/02 15:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅芬今質詢指出，台積電高雄廠緊鄰半屏山、建議市長陳其邁促成台積電認養半屏山；陳其邁答詢說，現階段重點應是協助台積電設廠，後續會一步一步進行，半屏山以後會很不一樣。

李雅芬表示，各縣市科學園區多在郊區，只有楠梓產業園區在市區內，等於高雄把最好的地方交給台積電設廠，她衷心期待台積電進駐，同時也期待大企業能投入公益。

李雅芬進一步提到，台積電高雄廠緊鄰半屏山，半屏山東邊原是水泥礦區，停採後廣植銀合歡，銀合歡屬於外來種，排他性很強，感覺很不適合半屏山；而半屏山又是高雄市區的休憩綠地，應該儘速處理銀合歡的問題。

李雅芬建議可由市長陳其邁出面，媒合台積電認養半屏山，透過產官學合作，挽救改善半屏山生態。

陳其邁答詢說，曾經向中央爭取4千萬改善半屏山環境，先前是因停止開採後趕著綠化，才栽植銀合歡，初步了解國家自然公園管理處已找專家討論，市府也會再跟營建署、自管處商議，一步一步改進。

陳其邁認為，現階段重點應該是促成台積電先設廠，後續再評估其他事宜，他也預告半屏山以後會很不一樣，會朝生態、森林科學園區發展。

高市議員李雅芬建議市長陳其邁，可促成台積電認養半屏山。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法