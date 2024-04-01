高市交通局與在地6大健身房合作 持399 TPASS最多省4千

高市交通局與在地6大健身房合作，持高雄TPASS健身優惠最多省4千元。（交通局提供）

2024/04/01 17:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕這不是愚人節笑話，也不是詐團話術！高雄市交通局與6家在地健身房合作，自4月1日起至4月30日止，只要出示399 TPASS行政院通勤月票電子票據，在期限內購買的收據，可獲合作健身房的優惠活動，最多可省下其中3000元入會費，或價值4000元的私人教練4堂課程。

交通局表示，這是繼市府和星巴克合作，持TPASS到台南、高雄、屏東星巴克實體門市買咖啡，第2杯享半價後，TPASS月票又一好康。

高雄市區399 TPASS通勤月票，自2023年4月27日起開賣，截至目前月票單月銷售數量已成長6倍，目前每月均有超過6萬的民眾，持續穩定購買使用，交通局為感謝民眾對TPASS的支持與愛護，並鼓勵更多民眾也加入TPASS的行列，積極尋求民間企業合作、支持，提供訂月票的附加價值好康活動。

繼去年底推出與本市6家運動中心健身房互惠合作後，交通局再精選6家高雄在地健身房，共同推出優惠方案，自4月1日起至4月30日止，民眾只要出示399 TPASS行政院通勤月票電子票據與期效內購買收據，即可獲得合作健身房的優惠活動。

特別精選「天天運動工作室」、「HO FITNESS 好好運動」、「Free Life運動健身工作室」、「全日運動24HR健身房」、「艾斯靈魂私教健身房」、「有家健身中心」等6家高雄在地健身房（工作室）合作，共計16個營運據點，周邊交通便利，民眾可搭乘公車、捷運、輕軌、youbike等公共運輸前往，也可以培養民眾定期運動的好習慣，打造低碳健康生活。

高市交通局與在地6大健身房合作，持高雄TPASS健身優惠最多省4千元。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法