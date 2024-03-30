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高雄社宅租金採「身分別」 張博洋建議改所得收入30％內定價

高雄首座新建型社宅「凱旋青樹」，去年已開放入住。（記者葛祐豪攝）

高雄首座新建型社宅「凱旋青樹」，去年已開放入住。（記者葛祐豪攝）

2024/03/30 23:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市社宅租金採「身分別」定價，不同收入卻繳一樣租金，隨著中央近日敲定社宅收費採所得別或身分別均可，議員張博洋建議市府未來可採取「所得收入定價」，將租金負擔控制在平均所得30%以內；市府則強調會持續滾動檢討。

高市府與國家住都中心合作，目前規劃社宅戶數已逼近2萬戶，達19882戶。截至今年1月底，已完成15170戶工程決標，其中有8811戶動土，預期3至4年後陸續完工啟用。

高雄市社宅目前採「身分別」的定價方式，只要申請人、配偶及同戶籍內子女，在高雄無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為50467元）等條件即可申請。

議員張博洋指出，不論是一般戶或關懷戶，社宅租戶的收入不同，卻得支付相同租金，造成不公平狀況；以高雄首座新建型社宅「凱旋青樹」為例，去年開放入住後，他接獲陳情，同樣是關懷戶申請，最低生活費14419元的家庭，卻與50467元上限的家庭繳同樣租金。

根據內政部本周召開的住宅審議會議，社宅租金基本結構為3至8折，並定調社宅收費方式可雙軌併行，地方政府要採用所得別或身分別均可，但不得高於中央訂定標準。

對此，張博洋認為，他參考目前國際各大城市的社宅，租金收入比都控制在30%以內，讓租戶可負擔合理租金，他建議都發局檢討社宅租金定價方式，採取「所得收入定價」。

高雄市都發局長吳文彥表示，高雄市目前先透過屯房稅補貼社宅租金，一般戶租金已從市價8折減為7.5折、關懷戶從6折減為5折，調降後的「凱旋青樹」社宅月租金，介於3500至17200元間，是六都最優惠。

吳文彥強調，台灣的社宅政策一直在滾動檢討，市府會配合中央，他也同意租金負擔在平均所得30%以內，才比較合理。

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