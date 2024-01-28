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高雄謝票 侯友宜：國民黨要改變 南部的速度要更快一點

國民黨今天舉辦「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」。（記者洪臣宏攝）

國民黨今天舉辦「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」。（記者洪臣宏攝）

2024/01/28 15:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨今天舉辦「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」，國民黨主席朱立倫說，國民黨經過這幾年打拚，現在是最團結時刻，這次雖然沒成功，但不能失志。侯友宜表示，國民黨要改變，尤其南部速度要更快一點，不只要吸收年輕人，也要吸收中間選民，要讓更多人認同國民黨想法。

感恩茶會在蓮潭會館舉行，主席朱立倫、新北市長侯友宜、黃昭順及不分區立委當選人、8名立委落選人到場謝票。

朱立倫表示，高雄3名新科不分區立委將在高雄市黨部成立聯合服務處，為高雄鄉親服務，立法院黨團54席立委也會當高雄最大後盾，雖然很多議員沒當選，仍會繼續服務高雄鄉親，且和里長們聚在一起為地方需求打拚，讓大家知道國民黨是最愛這塊土地，最愛大高雄地區，民眾關心的議題，就是我們要做的。

他強調，國民黨一定栽培年輕人，他和侯友宜都已經是前輩，都會站在背後支持年輕人，2年後的議員、里長選舉，能有很多新人、年輕人出來打拚，變成國民黨的議員、里長，變成幹部、黨員。

他說，國民黨現在很辛苦，靠的不是黨產，沒錢但有志氣，黨工們願意團結在一起，沒有有福同享，但願意共患難精神，不離不棄，志工更偉大，義務幹部很多，願意為黨努力。

侯友宜帶領立委候選人鞠躬道歉與感謝，他說，感受到高雄人講情講義，對此他「感恩、惜福」，他還說，大家對「歪哥」、「烏魯木齊」的事反應很強烈，但南部人會直接講出來，他在基層聽到政黨輪替聲音，接受徵召後就講了「打死不退」，「三咖督」選戰很不簡單，但他從未放棄，但結果他很抱歉。

侯友宜說，國民黨要改變，尤其南部速度要更快一點，不只要吸收年輕人，也要吸收中間選民，要讓更多人認同國民黨想法，民進黨這幾年把很多事情汙名化，一時間要改變很困難，要用心用力，不斷跟基層民眾說明，且一定要結合54席黨籍立委，面對高雄人、南部人需要一起向前行，他表示，仍會常來高雄，不會謝完票就不來了，一生都會為台灣、中華民國奮戰。

侯友宜、朱立倫及立委候選人鞠躬向支持者致歉。（記者洪臣宏攝）

侯友宜、朱立倫及立委候選人鞠躬向支持者致歉。（記者洪臣宏攝）

侯友宜、朱立倫等人帶領高呼「加油！」口號。（記者洪臣宏攝）

侯友宜、朱立倫等人帶領高呼「加油！」口號。（記者洪臣宏攝）

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