凱米颱風重創高雄原鄉 卓榮泰：中央全力支援重建

行政院長卓榮泰前往受創嚴重的桃源國中、明霸克露橋等地災損及後續復原情形。（記者黃佳琳攝）

2024/08/02 15:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風挾帶驚人雨量和風勢重創高雄，行政院長卓榮泰今特別前往受創嚴重的桃源國中、明霸克露橋等地災損及後續復原情形。卓榮泰表示，此次災損重建所需經費龐大，承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金支應，如有不足之處，將請工程會進行必要協助。

卓榮泰表示，一路走來已看不出此地原來地貌，親眼所見感觸良深，這次風災來臨，陳其邁是第一個與他通電話的市長，當時陳其邁在那瑪夏、桃源區四處奔走，表示山區情況危急，亟需國軍支援，他便立即要求國軍全力配合支援。這次桃源國中受創嚴重，他感謝校長和部落族人一起投入重建行列，讓孩子能趕在9月開學前有安全教室和校舍可用。

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卓榮泰說，關於災後結構鑑定、整治野溪、設備修復、安置處所等問題，以及高雄市各學校災損所需經費龐大，承諾運用教育部搶險搶修經費與行政院災害準備金支應，如有不足之處，將請工程會進行必要協助。

陪同勘災的高雄市長陳其邁指出，過去桃源國中邊坡受莫拉克風災土石流沖刷，改變原來河道，造成這次土石流流向桃源國中，目前市府除盡速協助學校恢復運作，讓學生可正常上課，長遠規劃也希望進行河川整治，並考量選擇合適地點設立學校，保障學生安全。

至於明霸克露橋的部分，因該路段是是桃源區重要對外橋樑，但水文、地質較不穩定，陳其邁感謝公路總局與水利署進行河川疏濬，有效降低本次災損，目前約440位居民安置狀況良好，水電、通訊均已恢復，人行便道最快今日即可搶通，建議未來橋梁改建工程，橋墩可加高與河面距離，因應未來超大豪雨與極端氣候挑戰。

高市工務局表示，這次道路災情態樣主要係路基淘空、邊坡土石滑落、擋土設施毀損等，茂林、甲仙、六龜等13區，共有32處道路毀損災情（公路系統22處、市區道路系統10處），目前已動用人力、機具即時清坍搶通，恢復民眾通行，前開道路後續災後復建費用約需2億0507萬餘元。

教育局也統計，桃源國中目前共有6班，因凱米颱風造成逾半校園面積嚴重受災，學校擋土牆、水泥圍牆、綜合球場鋪面、樹屋1樓及其他設施遭土石掩埋或沖刷毀損，恢復場地及設備所需經費約2240萬元，另校園現有組合屋汛期臨時安置空間遭毀損，希望中央同意變更為3樓鋼筋混凝土建物，並補助經費約6800萬元，以維學生安全。

此外，凱米颱風造成高雄市校園電力設備、消防設備、教學設備、體育器材、球場及跑道等泡水損壞災情，災損學校計209校，所需經費約1億2092萬元，教育部國教署於7月26日已核定600萬元。

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