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高雄連鎖加盟創業展揭幕 有意參選市長3綠委到場

高雄連鎖加盟創業展登場，有意參選高雄市長3綠委親自到場支持，3人較勁味濃。（讀者提供）

高雄連鎖加盟創業展登場，有意參選高雄市長3綠委親自到場支持，3人較勁味濃。（讀者提供）

2024/08/02 15:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕2024高雄連鎖加盟創業展今於高雄展覽館登場，上百個連鎖品牌參展，提供南台灣創業及畢業季社會新鮮人職涯多元選擇；民進黨有意參選高雄市長的立委，包括立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺都到場，林岱樺強調將按照自己的基調前進，許智傑也表態會這在8月宣布參選。

有意參選高雄市長的3位民進黨立委今天均到場致詞，立委賴瑞隆表示，連鎖企業可說是台灣經濟的基石，未來將爭取高雄產業AI發展、國際開拓；立委許智傑認為，連鎖加盟未來一定要結合大數據，AI絕對是台灣最重要的方向，高雄除了海港、空港，未來還要有數位港；立委林岱樺表示，若成功爭取到2026世界年會主辦權，相信一定能立足高雄、放眼世界，讓台灣品牌揚名國際。

高市青年局長張以理也到場致詞，他表示，高雄提供最高200萬的青年創業貸款，外加最高50萬元不用償還的創業補助，這些福利都只有在高雄創業才有，鼓勵年輕人來高雄創業圓夢，連鎖加盟創業展連續4天於高雄展覽館展出，集結上百個連鎖品牌，給予年輕人瞄準創業機會。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，現在是青年創業以及台灣品牌國際化非常好的時機點，台灣連鎖加盟促進協會日前率團赴馬來西亞，成功爭取主辦2026世界連鎖加盟年會，屆時將由台灣舉行一系列國際會議及展覽，對提升我國連鎖加盟業國際地位及促進經濟發展具有重要意義。

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