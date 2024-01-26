擊敗全球8715隊！高雄代表隊獲NASA黑客松冠軍

台灣高雄金牌獎團隊「$quality_over_quantity」擊敗來自全球8715支優秀隊伍，以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER 生物多樣性熱點探索者」專題榮獲「Local Impact」全球總冠軍。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/26 09:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國太空總署（NASA）24日公布「2023 NASA黑客松」總冠軍名單，台灣區高雄金牌獎團隊「$quality_over_quantity」擊敗來自全球402個城市、8715支優秀隊伍，以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER 生物多樣性熱點探索者」專題榮獲「Local Impact」全球總冠軍，獲得前往NASA參觀資格，6月將赴美親眼見證火箭發射。

高市經發局長廖泰翔表示，恭喜高雄代表隊為台灣爭光，這是高雄第二年與NASA合作舉辦黑客松賽事，高雄代表隊在高雄城市賽以「Explore a Biodiversity Hotspot with Imaging Spectroscopy（利用影像光譜來探索生物多樣性熱點）」挑戰題拿下分區代表權，並在「Local Impact（當地影響）」項目拿下全球冠軍，這次獲獎展現高雄在科技軟體人才的實力。

而這項技術也可用在找出碳排放熱點、特定物種的繁殖熱區、特定物質的熱區，對於淨零永續的規劃有很大的幫助，正與高雄推動淨零的目標相應。

廖泰翔說，近年市府積極引進國際大廠如亞馬遜網路服務（AWS）、思科（Cisco）、台灣IBM、思愛普（SAP）發揮「以大帶小」的效果，從數位轉型到現在淨零轉型，鼓勵產業應用創新科技導入場域，挖掘人才並激發創意發想，逐步擴大高雄軟體科技發展的版圖。

台灣NASA黑客松總召、台大理學院副院長、物理系暨天文所教授吳俊輝提到，台灣從2017年參與全球NASA黑客松賽事至今，這是第5度奪得全球總冠軍，為期兩天賽事共吸引全球來自402個城市、152個國家或區域的8715隊參賽，全球參賽隊數、人數及台灣區獎金都是歷年最高。

台灣3個城市共有6隊脫穎而出進入前百名，亦為歷年最佳成績，代表台灣的隊伍成功應用創新性解決地方永續的問題，期待明年賽事也能夠看到更多台灣的青年能夠在這樣的國際盛事中嶄露頭角。

經發局補充，高雄在本屆NASA黑客松共獲12個台灣區獎項，除金牌、銀牌、銅牌外還有國家太空中心獎、佳作獎、鼓勵獎、女力創新獎、敦煌獎等。

全球總冠軍高雄團隊將於2024年6月5日至6日兩天，由台大吳俊輝教授帶領其他歷屆三隊總冠軍隊共同代表台灣前往NASA見證火箭發射。

台灣高雄金牌獎團隊「$quality_over_quantity」擊敗來自全球8715支優秀隊伍，以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER 生物多樣性熱點探索者」專題榮獲「Local Impact」全球總冠軍。（記者王榮祥翻攝）

2023 NASA黑客松台灣區頒獎典禮於112年12月9日於台灣大學舉行，為期兩天賽事吸引全球8715隊參賽，台灣區賽事3個城市台北、台中、高雄共有36隊獲城市獎，圖為頒獎典禮大合影。（記者王榮祥翻攝）

高市府經發局廖泰翔局長於去（112）年12月出席台灣區賽事頒獎典禮，為獲獎高雄金牌獎團隊頒獎。（記者王榮祥翻攝）

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