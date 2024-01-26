侵吞喪家火化等費用 高市殯儀館臨時人員判緩刑

殯葬管理處莊姓臨時員工，涉嫌侵占公款，被高雄高分院判決緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/01/26 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市殯葬管理處大社分館莊姓職員，收取喪家使用靈柩室等費用後，涉嫌從中動手腳侵占公款17000元，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，判處徒刑2年，宣告緩刑4年，另須支付國庫6萬元。

判決書指出，2010年12月25日起，莊姓被告擔任高雄市殯葬管理處第2殯儀館大社分館臨時人員，負責受理喪家申請使用殯葬設施設備，並收取費用和開立單據，如領屍入殮至火化，使用冷凍室、停柩室等。

2021年9月8日至10月18日止，莊員替黃姓等5戶喪家，收取冷凍室、靈柩室、往生室、火化爐、禮廳及冷氣使用費等費用後，涉嫌以進入系統變更縮短喪家使用天數、冒同事名義簽收等手法，從中侵吞公款共17000元。

案經廉政署南調組查獲，依涉嫌違反貪污治罪條例，移送橋頭地檢署偵查、起訴，地院依侵占公款罪，判處有期徒刑2年，予以緩刑4年，期間付保護管束，另向公庫支付6萬元，及接受法治教育2場次。

由於莊員冒用同事名義簽名，此部分未與對方和解，檢方因而提起上訴，高雄高分院審酌雙方已達成調解，因此原審判決內容均未變，只加入莊員須履行調解條件即可，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法