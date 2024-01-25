開車不滿被狂按喇叭 男路中下車理論恐吃罰單

左側轎車駕駛因前方為左彎車道，依導引線往右斜切，但右側車輛仍直行，形成兩車搶道狀況而引發口角。（擷取自社會事新聞影音）

2024/01/25 11:20

〔記者許麗娟／高雄報導〕一名男子23日晚間開車行經高雄市新興區五福二路時，因路口前方左側為左彎道，因此依導引線斜切，未料，右側另1輛轎車卻仍直行，導致兩車爭入內側直行車道，左側車駕駛因此不滿狂按喇叭，卻也因此讓右側車駕駛不爽，直接將車停在路中，下車找按喇叭的駕駛理論，雙方雖只有口角爭執，但車子臨停路中行為，警方將開罰6000至3萬6000元罰鍰。

據民眾在社群平台上傳的影片可見，長按喇叭的男駕駛因不滿右側車輛見路口導引線往右斜切，卻仍執意直行與他爭道，而狂按喇叭表達不滿，導致右側男駕駛也不滿，開車率先進入直行車道後，直接將車子停在路中，並下車詢問後車一直按喇叭是什麼意思，而按喇叭的男駕駛則回罵對方不會看標線，並揚言要叫警察來，雙方一陣口角後即各自離去。

對此，轄區新興分局指出，本案雖未接獲報案，但檢視該影片已明顯違反道路交通管理處罰條例43條1項4款，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。」將處6000至3萬6000元罰鍰，將依規定掣單舉發。並呼籲民眾駕車時務必遵守交通規則，變換車道時亦應互相禮讓。

右車先搶車道後，因不滿左車駕駛長按喇叭，而將車停路中下車理論，卻因此要吃上罰單。（擷取自社會事新聞影音）

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