取名「志豪」被網路攻擊好吃虧！法官認定：菜市場名難辨識真實身分

法官引用成語「曾子殺彘」典故，認定駡人「彘」並非絕對帶有貶意。（翻攝教育部重編國語辭典修訂本）

2024/01/25 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子與沙姓男子發生行車糾紛後，張男竟在網路痛駡沙男夫婦，還把他和2個小孫女的照片PO網公審，被法官判賠6萬元；沙男勝訴後，將判決書內容PO到張男文章留言處，並把張男的名字「志豪」改為「痣豪」和「彘豪」，張不爽反告求償9萬元，但法官認為「志豪」是台灣男性菜市場名字前10名，難以辨識真實身分，且「痣」和「彘」都沒貶意，因此判張男敗訴。

判決指出，沙姓男子在與張男的官司勝訴後，將判決案號和主文內容，PO到張男當初在網路駡他的文章下方留言，還把張男的名字「志豪」改為「痣豪」，又跑到張男在發表的網路文章下方，將自己原本的留言暱稱改為「彘豪」，讓張姓男子超不爽，認為「彘」的字義為豬，沙男是在影射他是豬，因此提告求償9萬元。

高雄簡易庭審理時，沙男辯稱，「痣」為皮膚上所自發產生的局部性斑點或突起，或為色素細胞或血管性、表皮性或其他皮膚組織增生，屬人體常見生理現象及表徵，並無詆毀張男或侵害其姓名權、人格權之意；且他把自己的暱稱為「彘豪」，也沒有達到「觀其代號、暱稱必知其為何人」程度。

法官認為，沙男張貼的判決書並非憑捏造，根據「臺灣男生菜市場名、第一名不是志明」、「2023最新菜市場名」等資料，可見同名為志豪的我國男性人數眾多，一般網路使用者顯難藉由暱稱辨識出張男的真實身分；而「彘」一字，可連接使用於「曾子殺彘」等典故，意指人言而有信，可見「彘」並非絕對帶有貶意，因此認定張男的姓名權、人格權未受侵犯，請求賠償9萬元無理，判他敗訴，可上訴。

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