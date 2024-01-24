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年節將至 高市水利局營造河岸綠地、滯洪池花海迎賓

水利局於後勁溪河岸綠地，種植大面積波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，展現欣欣向榮景象。（記者陳文嬋攝）

水利局於後勁溪河岸綠地，種植大面積波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，展現欣欣向榮景象。（記者陳文嬋攝）

2024/01/24 13:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市水利局斥資經費250萬元，於左營綠園道、後勁溪河岸綠地、寶業里滯洪池、茄萣海岸公園，種植11萬多株矮牽牛、萬壽菊等，營造大面積花海迎賓，將持續綻放到2月底，可望成為拍照、打卡熱點，陪伴民眾迎接新的一年。

水利局因應春節假期，於左營綠園道、茄萣海岸公園，以及大樹舊鐵橋濕地、楠梓後勁溪等河岸綠地，還有寶業里、典寶溪滯洪池，總計種植11萬多株矮牽牛、萬壽菊等，以花海展現新氣象。

水利局打造左營綠園道受歡迎，近來種植矮牽牛、鼠尾草、孔雀草、金魚草及雞冠花等，數種花卉總計4萬多株，營造五彩繽紛花海，讓民眾忘卻都市中繁忙，開心迎接春節假期；並於茄萣海岸公園步道周邊，種植2萬多株矮牽牛、萬壽菊及一串紅等，民眾踏青、賞花、看海、享受幸福。

水利局於後勁溪河岸綠地，種植大面積波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，展現欣欣向榮景象，民眾春節走春沐浴花海，欣賞美麗水岸風光；大樹舊鐵橋濕地步道種植3萬6500株矮牽牛，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠迎賓。

水利局表示，往年春節花海盛況廣受好評，今年針對各區域自然景觀，搭配各色應景花卉及布置方式，呈現迎春接福新氣象，歡迎民眾春節漫步賞花，也請民眾愛護花卉，切勿踩踏或摘花。

水利局於後勁溪河岸綠地，種植大面積波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，展現欣欣向榮景象。（記者陳文嬋攝）

水利局於後勁溪河岸綠地，種植大面積波斯菊，搭配益群橋白色圓拱造型，展現欣欣向榮景象。（記者陳文嬋攝）

水利局於大樹舊鐵橋濕地步道，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠迎賓。（記者陳文嬋攝）

水利局於大樹舊鐵橋濕地步道，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠迎賓。（記者陳文嬋攝）

水利局於大樹舊鐵橋濕地步道，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠迎賓。（記者陳文嬋攝）

水利局於大樹舊鐵橋濕地步道，打造多道彩帶花廊，呈現紅白粉綠迎賓。（記者陳文嬋攝）

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