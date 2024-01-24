黃色雙鴨進港秀 愛河灣周邊道路1/27至2/25交管

黃色小鴨昨天首度充氣。（取自陳其邁臉書）

2024/01/24 09:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎黃色小鴨重回高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1月27日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，愛河灣周邊道路每天都將進行交管。

高雄市長陳其邁表示，黃色小鴨將於1月27日重磅回歸，一直展出到2月25日，今年特別邀來2隻黃色小鴨，希望帶給民眾雙倍的歡樂與療癒。

今年市府也特別和台灣港務公司合作，讓新開放的16-18號碼頭，化身為療癒的大型氣模藝術品展場，以及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園，除餐飲市集外，所有設施及表演通通免費。

高雄市文化局長王文翠說，活動期間除有療癒森林大型充氣藝術裝置作品外，也搭配精彩表演節目。開幕日（27日）邀請紙風車劇團於17號碼頭演出「雞城故事」；活動期間每個週末，及農曆年初一至初五下午3點至9點，17-18號碼頭的「親子劇場」，也安排2場兒童戲劇及馬戲與互動體驗表演，同時結合高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心燈光秀。

黃色小鴨活動期間，愛河灣周邊道路將進行交管，1月27日開幕日上午9點至晚間10點交管、1月28日至2月25日每天下午3點至晚間10點交管，範圍包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；呼籲市民多利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往。

為迎接黃色小鴨到來，市府各局處也同步辦理多項活動，包括鴨寶爬爬GO寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨、愛河創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗、Yabi!幼兒PUSH BIKE滑步車賽、兒童劇團等，週週都有精彩活動。

迎黃色小鴨重回高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」週週都有精彩活動。（高市府提供）

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