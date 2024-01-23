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漁船走私毒品上演「跳海」躲安檢 3嫌仍被逮判刑

涉嫌走私毒品的連鴻號漁船。（記者葉永騫翻攝）

涉嫌走私毒品的連鴻號漁船。（記者葉永騫翻攝）

2024/01/23 07:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄港籍連鴻號漁船111年2月由船長許禎哲駕駛、林永承隨船出海，在小琉球外海接運48袋、約900多公斤第三級毒品愷他命到屏東縣琉球新漁港，在安檢時怕海巡人員發現，竟然由同夥陳安福演出跳海戲碼，吸引海巡人員目光及前往救援，成功調虎離山規避安檢，但隔天仍被海巡人員發現並順利扣得毒品，屏東地方法院依毒品罪判處許禎哲有期徒刑6年、林永承5年6個月、陳安福5年8個月徒刑。

連鴻號漁船船長許禎哲與綽號「明哥」的運毒集團成員相熟，約定在111年1月從國外運輸愷他命48麻袋，重量約962公斤，分成950包的小包茶葉包裝，許禎哲與林永承開漁船到外海接運進入琉球新漁港，隨後再將毒品放入冰箱內送到東港鎮交給「明哥」的運毒集團成員，許禎哲可獲得1500萬元到1600萬元之報酬，「明哥」還先給了200萬元的訂金，許禎哲則支付50萬元給林永承，並且約定共犯陳安福在岸上待命買3台廢棄冰箱備用及準備相關的配合工作。

111年2月6日連鴻號漁船出港在約定海上地點等待，並且接運毒品，以腐敗發臭的魚餌覆蓋遮掩，同日晚上連鴻號漁船返回琉球新漁港安檢所報關入港停泊，同日晚上毒品在準備運送上岸時，海巡人員對許禎哲進行盤查，許禎哲為了引開海巡人員的注意，竟打電話給陳安福，指示陳安福演出跳海的戲碼，以調虎離山之計，吸引海巡人員注意前往求援，規避被查獲，但隔天仍被發現查出逮捕，3人皆判刑。

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