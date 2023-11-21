高雄輕軌最後一哩成圓將通行，增設綠色行穿線、庇護島友善行人。（交通局提供）

2023/11/21 09:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌東環段即將完工通車，從C24愛河之心站至C32凱旋公園站，全長近5公里，新增7座候車站，預計12月開始初勘、履勘，今年底取得營運許可，交通局規劃12處綠色行穿線、27處行人庇護島，以及12處路口轉角的人行道範圍，藉以修正導引車輛於路口轉彎，使後續實體人行道工程無縫接軌。

交通局表示，輕軌東環段路口號誌也進行了升級，換裝了新一代控制器，同時新增30處「通訊式、放大型」行人專用號誌，這種「通訊式」號誌與傳統的「學習式」號誌截然不同，它能即時顯示行人通行的剩餘時間，避免傳統行人號誌在路口秒數切換時，需要等待2至3個週期才能顯示剩餘秒數資訊的問題，改善通過路口的效率與安全性。

車流量龐大的大順路沿線，目前軌道工程已經完成，正進行最後的土建工程收尾階段，為提升市民的友善步行環境，交通局也在輕軌沿線，增設醒目的綠色行穿線及標線型人行道，並引進先進行人號誌，以確保行人穿越道路的安全。

交通局表示，為了進一步提升行人安全，沿線路口的行人燈都升級為放大型，以增加其可見度，對於特定的地點，例如T字路口、學校及商場周邊等，交通局特別設計了9處行人早開時相，在車行綠燈亮起前讓行人先穿越，減少車輛與行人在路口的交織，以降低事故風險，提供行人友善通行環境。

高雄輕軌最後一哩成圓將通行，增設綠色行穿線、庇護島友善行人。（交通局提供）

高雄輕軌最後一哩成圓將通行，增設綠色行穿線、庇護島友善行人。（交通局提供）

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