獨家》高雄又少一陳年垃圾屋！百坪滿到屋頂上 需清10多天

高雄市三民區淵源街1處堆積近30年的垃圾屋，今天終於在近60名志工的協助下，開始清理作業。（記者許麗娟攝）

2023/11/18 12:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區淵源街有1處上百坪的鐵皮屋，遭屋主堆放資源回收物、垃圾等，整間堆放到天花板，甚至滿到鐵門拉不下，連鐵皮屋頂都能堆放，常有老鼠從垃圾屋跑出來，讓附近住戶相當頭痛，經過多次協調，屋主終於點頭願意清掉長達30年的陳年堆積物，今天（17日）上午8點半，社區動員近60名志工前往協助，預估恐需花10多天才能清理完。

三民區去年清出1棟累積10多年的米奇垃圾屋透天厝，讓附近飽受困擾的居民大聲叫好，今天終於又能清掉另一棟垃圾屋，經過多年的陳情、檢舉都難以解決這個「頭大的問題」，今天終於動工大清除，大家都相當開心。

三民區長宋貴龍指出，這是寶德里內1處已堆積30年的髒亂點，造成周邊居民很大的反彈，也接獲相當多的陳情，里長也多次向區公所反應，希望能幫忙解決，但屋主一直不願清理。前2週當地爆發登革熱疫情，防疫人員無法進入屋內進行強制噴藥作業，因此藉此機會向屋主及家屬道德勸說，並發動里民志工、慈濟志工進行清理整頓，避免讓這裡成為疫情的爆發點，而且堆放大量垃圾也有公安事故的隱憂，希望藉由公私協力一起打造里內環境。

當地寶德里長潘進派表示，這處垃圾屋的黃姓屋主已80多歲，以前是做汽車保養廠，生意不好後改做資源回收，但東西越撿越多，把近100至120坪的廠房當做回收廠，甚至連垃圾也堆放，屋前屋後都是垃圾，長年下來成為社區的髒亂點，好幾次想清也清不了，因為屋主「都把這些垃圾當寶」，以前只能找環保人員清屋外的環境，這次趁著登革熱疫情，經過區長、里、環保局等勸導，對方終於點頭同意，希望能永遠清掉，由於裡面垃圾堆放滿滿滿，連人都進不去，預估可能要清上10多天。

潘進派說，黃姓屋主是個有堆積狂怪癖的人，裡頭有用的大概只占3分之1，其他都是垃圾，連屋頂都堆，會用長梯爬上去放，颱風來時，住對面的居民深怕東西被颱風從屋頂吹下來，相當危險，而且鐵皮屋相當大，直通到後巷，連後巷也能看到滿出來的雜物堆積。

垃圾屋對面大樓陳姓管理組長則說，這棟垃圾屋原本沒有鐵門，垃圾堆放是開放式的，後來因為隔壁要賣房子，還特地幫垃圾屋做鐵門，怕影響觀瞻和房價，附近住戶要賣房子時，來看房子的都會嫌這裡有垃圾場，還常看到老鼠會跑到馬路上，今天要清了，住戶都相當高興，因為大樓就在垃圾屋正對面，每天一走出大樓就看到垃圾屋，心情都很不好。

上百坪的鐵皮屋內的垃圾堆滿到天花板，連人都進不去，一早開始從外頭將屋內物品往外清。（記者許麗娟攝）

垃圾屋內不僅收回物，還有大量垃圾，甚至有汽油桶等易燃物。（記者許麗娟攝）

垃圾屋內不僅收回物，還有大量垃圾，甚至有汽油桶等易燃物。（記者許麗娟攝）

寶德里與慈濟志工今早協助垃圾至清運。（記者許麗娟攝）

三民區長宋貴龍指出，因當地近日爆發登革熱，因此藉此機會向家屬規勸，對方終於願意清除。（記者許麗娟攝）

鐵皮垃圾屋面積相當大，屋後直通到後面巷子，堆積物也滿到屋外。（記者許麗娟攝）

近60志工動員協助垃圾屋清運作業。（記者許麗娟攝）

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