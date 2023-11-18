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立委選情探索》高市第6選區趙天麟退黃捷上 泛綠分裂「三腳督」

高雄市立委第六選區民進黨參選人黃捷。（記者黃良傑攝）

高雄市立委第六選區民進黨參選人黃捷。（記者黃良傑攝）

2023/11/18 12:42

記者黃良傑／特稿

高雄市立委第6選區（鼓山、鹽埕、新興、前金、苓雅區）再現「三腳督」戰況，但不同於2020年立委選舉的泛藍分裂，這次是獨派大老、喜樂島聯盟主席郭倍宏參選，並獲得藍綠人士的襄助，直搗現任民進黨立委趙天麟的票倉，泛綠雙雄相爭，國民黨由議員陳美雅再度上陣，更令人意外的是趙天麟因故退選，改由鳳山區民進黨議員黃捷接替上陣，這個選區的勝負備受全國矚目。

趙天麟原在本屆立委選舉以12萬8000多票當選，陳美雅也拿到9萬2000多票，親民黨的吳益政當時拿到1萬1000多票，綠營的基本盤略勝一籌，但這次泛綠分裂牽動三方選情，綠營支持者期待整合，藍營想趁機拚翻盤。

黃捷能在短時間內接替趙天麟出線，市長陳其邁扮關鍵角色，她從鳳山跨區到第6選區參選，民進黨將傾全黨之力輔選。

現年30歲的黃捷，是台大公共衛生學系、社會學系雙主修，2018年代表時代力量參選高雄市議員，一鳴驚人當選，她的思路清晰、口條反應佳，因質詢前高雄市長韓國瑜，被封為「翻白眼女神」，後來在民進黨力挺下，挺過韓粉發動的「罷捷」，今年6月黃捷由陳其邁擔任推薦人，申請加入民進黨，市黨部8月通過黃捷入黨案。

高雄第6選區屬於文教區，選民教育程度較高，黃捷的形象、網路聲量可望吸引年輕與中間選票，並與對手陳美雅、郭倍宏做出市場區隔。

來勢洶洶的郭倍宏瓜分綠營票源，加上過往的獨派背景鮮明，他試圖靠向中間吸收游離選票，除了透過教會、營造、教育等系統，對泛藍選民也積極爭取，號召前議員吳益政、陳乃靜（因郭台銘連署案遭押）、林于凱、陳信瑜等人相助，輔選陣營囊括各主要在野黨派，街頭看板林立，戰力不容小覷，給民進黨黃捷帶來一定壓力。

陳美雅在高雄縣市合併前後已擔任5屆議員，勤走基層扎根，她擁有日本早稻田大學博士學歷，也是高雄市議會國民黨團總召集人，口才便給且擅於掌握議題。陳美雅此役因泛綠分裂，出線機會增加，但也須面對黨內初選時民調公平性衍生的風波。

高雄市立委第六選區參選人喜樂島聯盟主席郭倍宏。（記者黃良傑攝）

高雄市立委第六選區參選人喜樂島聯盟主席郭倍宏。（記者黃良傑攝）

高雄市立委第六選區國民黨參選人陳美雅。（記者黃良傑攝）

高雄市立委第六選區國民黨參選人陳美雅。（記者黃良傑攝）

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