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    高雄區高中免試入學放榜 五福國中156人上雄中、雄女最亮眼

    鳳林國中打破過往記錄，今年有3名學生錄取雄中、雄女。（鳳林國中提供）

    鳳林國中打破過往記錄，今年有3名學生錄取雄中、雄女。（鳳林國中提供）

    2022/07/19 15:29

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄區111學年度高中免試入學今天（19日）放榜，今年雄中最低錄取標準為5A、30點，雄女最低錄取標準為4A1B、29點，高師大附中5A、26點。五福國中成績最眼，有68人上高雄中學、88人上高雄女中，並有1人錄取台北市建國中學。

    高雄市教育局指出，本屆免試入學共有1萬6048人報名，錄取1萬5931人，整體錄取率為99.27%。另就參與「會考補行考試」學生，如其選填的招生學校額滿，且達正式考試學生的最低錄取門檻，即以外加方式錄取該志願學校，共有108名學生採外加方式錄取，其餘54名為內含名額。

    五福國中今年會考成績優異，有共22名學生5科A++，拿到5A以上學生有178人，錄取建中1，雄中68人、雄女88人、高師大附中19人、鳳山高中58人、鳳新高中71人、嘉義中學2人。

    光華國中也同樣開出亮眼成績，許多學生都如願考上心中理想第一志願，包括雄中19人、雄女15人、高師大附中13人、鳳中7人、新莊1人、鳳新27人、瑞祥11人、新興1人、中正高中3人、前鎮22人、福誠4人、文山2人、小港36人等，近80%同學錄取公立高中職。

    而位於大林蒲工業區的鳳林高中，雖然面臨遷村困境，但擺脫偏鄉學力弱勢的刻板印象，首次打破每校1雄中1雄女的保障名額，今年高中雄女2名、雄中1名，校長林宜家表示，有趣的是，學校近日發現1個育有3顆蛋的鳥巢，預測3人上第一志願有望，沒想到成績一公布，還真的是上了3個，師生都覺得這個巧合太神奇了！

    光華國中今年有80%同學錄取公立高中職。（光華國中提供）

    光華國中今年有80%同學錄取公立高中職。（光華國中提供）

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