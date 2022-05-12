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    首頁　>　高雄市

    梅雨鋒面報到 高雄啟用土石流暨大規模崩塌警戒應變系統

    高雄智慧防災再升級，今啟用土石流暨大規模崩塌警戒應變系統App2.0。（市府提供）

    高雄智慧防災再升級，今啟用土石流暨大規模崩塌警戒應變系統App2.0。（市府提供）

    2022/05/12 17:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市智慧防災再升級，今啟用「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統app 2.0」，因應梅雨滯留鋒面報到將派上用場，加強114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區應變，於紅色警戒發布2小時內迅速強制撤離。

    水利局表示，農委會公告高雄有114條土石流潛勢溪流、3處大規模崩塌潛勢區，分布13區共42里，其中六龜區今年新增3條土石流潛勢溪流，累計34條是六都最多；桃源、杉林區各新增1處大規模崩塌潛勢區。

    副市長林欽榮今邀集13區公所及相關局處，共同研商土石流及大規模崩塌疏散避難SOP，水利局啟用「高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0」，提供土石流警戒狀況、撤離人數、撤離時間查詢、調度及決策參考。

    此外，高雄大學氣象團隊預測近日熱對流發展下，高雄平均日降雨量約在40至80毫米，今鋒面將逐漸接近，大氣不穩定，明至下週一首波「梅雨季滯留鋒」徘徊下，南部山區有局部陣雨或雷雨機率，預計週末期間是降雨最明顯時段。

    水利局已完成防汛整備，全市有144台移動式抽水機備戰調配支援，並攜手社區防災，於紅色警戒發布2小時內更迅速執行強制撤離作業。

    副市長林欽榮叮嚀相關局處，本周末梅雨鋒面將至，各區公所應加強防災整備，並注意轄內在建工程，也請水利局嚴加戒備，持續監測守視，降低災害造成的損害。

    高雄今啟用土石流暨大規模崩塌警戒應變系統App2.0，副市長林欽榮（左）以手機說明防災功能。（市府提供）

    高雄今啟用土石流暨大規模崩塌警戒應變系統App2.0，副市長林欽榮（左）以手機說明防災功能。（市府提供）

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