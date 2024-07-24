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凱米強風豪雨！大高雄一度3萬戶停電 傍晚已復電逾7成

大高雄一度3萬戶停電，經搶修至傍晚已復電逾7成。（台電提供）

大高雄一度3萬戶停電，經搶修至傍晚已復電逾7成。（台電提供）

2024/07/24 17:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱凱米狂風暴雨衝擊高雄，不少地區停電，台電高雄區處與鳳山區處統計到今天傍晚，合計近3萬戶停電，主要受災區包括杉林、燕巢、林園、鼓山區，台電兩區處共出動314人次、逾百輛機具搶修，到傍晚5點已有2萬1312戶恢復供電，尚有約7815戶停電中，台電繼續動員，儘速恢復電力。

台電說，颱風強勁風勢造成許多路樹倒塌，林園區樹木壓倒電線造成2千多戶停電，停電獲報立即派員搶修，即時復電；鼓山區登山街大塊帆布纏繞電桿，雖未造成停電，為了民眾安全，仍緊急協助派員處理。

為增進搶修效率，兩區處與市政府加強配合聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，亦當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙高雄市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

台電指出，電力搶修工作須依照「供電樞紐變電所 →主幹線→分歧線」原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候。造成居民不便，敬請原諒！

台電人員冒風雨緊急搶修。（台電提供）

台電人員冒風雨緊急搶修。（台電提供）

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