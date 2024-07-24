強颱凱米來勢洶洶！ 華航華信7/25取消航班一次看

華航今天（24日）傍晚宣布，明天（25日）華航和華信國際線部分航班異動。（記者姚介修攝）

2024/07/24 17:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到強颱凱米影響，華航今天（24日）傍晚宣布，明天（25日）華航和華信國際線部分航班異動，提醒旅客注意，並建議利用網站、APP和行動簡訊提醒功能確認新航班異動資訊。

華航及華信國際線7月25日部分航班取消：

CI154/CI155桃園往返名古屋

CI156/CI157桃園往返大阪

CI102/CI103高雄往返東京

CI164/CI165高雄往返首爾

CI701/CI702桃園往返馬尼拉

CI7915/CI7916桃園往返仰光

CI787/CI788桃園往返峴港

CI763/CI764桃園往返雅加達

CI833桃園飛往曼谷

CI731桃園飛往檳城

CI601/CI602/CI909/CI922桃園往返香港

CI933/CI934高雄往返香港

CI501/CI502桃園往返上海

AE991/AE992桃園往返廈門

AE967/AE968高雄往返廈門

CI585/CI586高雄往返深圳

請繼續往下閱讀...

另外，部分桃園/松山/高雄往返航班延後起飛。

華航表示，隨時關注颱風及機場動態，持續更新7月25日、7月26日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法