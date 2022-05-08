混凝土加入廢液晶面板玻璃增抗壓強度 高雄中正高工競賽奪冠

高雄中正高工學生，實驗發現混凝土加入廢液晶面板玻璃，能提高混凝土抗壓強度，可廣泛應用在道路、排水溝等公共工程。（圖中正高工提供）

2022/05/08 12:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄中正高工建築科、化工科4名二年級學生，實驗發現混凝土加入廢液晶面板玻璃，能提高混凝土抗壓強度，減少廢液晶面板對環境的污染，並可廣泛應用在道路、排水溝等公共工程；研究經反覆的實驗，以「添加廢液晶玻璃製作HFC高流動化混凝土之研究」，勇奪「全國專題及創意製作競賽」「土木與建築群」專題組第一名。

全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽昨在臺師大舉行頒獎。中正高工學生王文伶、彭詠暄、姜詠翔、黃冠瑋，以廢液晶面板玻璃壓碎成玻璃砂，作為「 HFC高流動化混凝土」，因為研究題目深具創意，具有商品化價值，獲評審青睞。

4位學生透過學校「材料與試驗」與「專題實作」課程，運用所學的知識，進行研究設計，依混凝土齡期，共製作36顆混凝土試體。經半年研究，依試驗結果，提出以30%玻璃砂取代混凝土的細粒料，製作為玻璃砂混凝土，不僅工作度最高，而且混凝土抗壓強度也最高，最適宜製作為高流動化混凝土。

指導老師張永翔，說液晶顯示器（LCD）廣泛應用於日常生活中，如手機、平板、電視等。隨著LCD使用量急遽成長，廢棄量亦與日俱增，目前我國每年市售液晶面板報廢品與製程不良品，合計約8000噸，若未妥善處理將造成環境沉重的負擔。

王文伶說，將廢液晶玻璃回收利用，取代細粒料，製作玻璃砂混凝土，不僅成本低廉，並且可以減少天然砂石使用，達到再生粒料有效利用，符合聯合國永續發展目標SDGs政策。

中正高工校長高瑞賢表示，這次全國專題製作競賽，中正高工另有「泥金：VAE-P 與細菌對風化水泥砂漿之複合效應」，以添加複合菌叢等摻料，提升已風化水泥之抗壓強度，亦獲得評審肯定，榮獲專題組佳作。

高雄中正高工學生，實驗發現混凝土加入廢液晶面板玻璃，能提高混凝土抗壓強度。（圖中正高工提供）

高雄中正高工學生，實驗發現混凝土加入廢液晶面板玻璃，能提高混凝土抗壓強度。（圖中正高工提供）

高雄中正高工學生，實驗發現混凝土加入廢液晶面板玻璃，能提高混凝土抗壓強度。（圖中正高工提供）

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