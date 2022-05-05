詐騙翻新鎖定網購族 囂張車手11分鐘提領8筆共14餘萬落網了

詐騙翻新鎖定網購族還搭高鐵領錢，囂張車手賴男11分鐘提領14餘萬落網了。（民眾提供）

2022/05/05 08:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團利用民眾有網購分期付款，以電話散槍打鳥方式尋找被害人，詐稱先前網購消費時發生錯誤，指示到ATM操作「解除分期付款」，將帳戶存款陸續轉匯至人頭帳戶，指揮車手賴姓男子（34歲）提領，高市警方鎖定賴嫌，埋伏楠梓區圍捕到案，發現他短短11分鐘內，提領了8筆共14萬7千元。

新興分局今指出，4月下旬中山所轄內超商與郵局ATM，遭一男性詐欺車手於11分鐘內，迅速提款8筆共14萬7千元後隨即逃逸，警方組成專案小組調閱監視器畫面，循線從高市追緝至雲林，發現賴男（34歲）涉有重嫌，唯至其雲林住處後，賴嫌竟已經潛逃藏匿在台中地區。

警方報請高雄地檢署核發拘票，持續追緝多日，狡猾的賴男又南下提領詐款，偵查隊兵分多路展開埋伏緝捕，將其拘提到案，並查扣作案手機2支，據了解，賴嫌透過搭高鐵或租車等方式，經常南下提領詐欺贓款，全案昨依違反刑法詐欺罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方指出，經分析本案車手所提領14萬7千元贓款，都是今年4月份於新冠肺炎防疫期間，向4位被害人詐騙所有，詐騙手法又翻新，電話向被害人謊稱解除網購分期付款，如此民眾受騙機率也較高，再將帳戶存款陸續轉匯至人頭帳戶。

該詐欺集團確認被害人匯款後，便指示旗下成員迅速將贓款領出，短短11分鐘內便將其提領一空，等到被害人察覺有異欲前往警察機關報案時，卻已追不回遭詐騙款項，警方將擴大清查其他被害人。

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