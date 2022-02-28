小心了！高市小港區增設兩處科技執法設備 3月開罰

交通大隊會勘鎖定高市十大肇事路段之一的小港區，沿海二路沿線，建置兩處「路口科技執法」設備（紅圈），3月起啓用執法開罰。（警方提供）

2022/02/28 09:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市再增2處路口科技執法設備，就選在十大肇事路段的小港區沿海二路沿線，分別在沿海二路、世全路口，以及沿海二路、永光街口，自今年3月1日至3月7日為宣導期，3月8日起將正式執法取締。

小港區沿海路名列高市十大易肇事路段之一，也是重車流量最高的市區道路，高市是工業重鎭，也是港都城市，該路段緊鄰高雄港及臨海工業區，大型車輛往來頻繁，每年超過1千萬個貨櫃往返市區，尤其是上下班交通尖峰時段車流量相當大，交通事故居高不下。

交通大隊統計，沿海二路、世全路口及沿海二路、永光街兩處路口，108年至110年已發生交通事故154件，其中1件為死亡車禍，造成110人受傷，顯示防制事故發生已刻不容緩，會勘後決定設置「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈（含紅燈越線、紅燈左右轉）功能外，對於未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，均可有效監測並舉發。

警方於路口前設置文字告示牌，提醒用路人前方路口實施科技執法，希望用路人能遵守各項道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖一時方便，而造成自己或他人傷害，確保行車安全。

沿海二路兩處新建置路口科技執法三月加入取締交通違規，全市共有8處路口科技執法設備，包括左營區大中/華夏路口、博愛/新莊路口、鳳山區鳳頂/過埤路口、前鎮區中山/中平/中安路口、新生/金福路口及大寮區188市道/鳳林二路口等6處建置「路口科技執法」取締交通違規，對防制交通事故發生均已發揮成效。

交通大隊會勘鎖定高市十大肇事路段之一的小港區，沿海二路沿線，建置兩處「路口科技執法」設備（紅圈），3月起啓用執法開罰。（警方提供）

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